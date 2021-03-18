"Очень хорошее выступление, все приложили неимоверные усилия, даже ребята на трибунах. Чувствовалось, что мы очень этого хотим. Атлетико пытался высоко прессинговать в первом тайме, но в глубине их полузащиты образовалось пространство, которое мы смогли использовать. Во втором тайме были минуты, когда мы страдали, но мы были готовы сделать все необходимое для победы.

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Мы понимали, что если не сможем найти решение в атаке, то сможем положиться на нашу физику. Мы наслаждались битвой. Ребята все делали как надо, мы жаждали пройти дальше. Четвертьфинал означает, что осталось всего четыре игры до финала – это большой шаг, и впечатления отличные", – цитирует Тухеля BBC.

Напомним, Челси победил Атлетико (2:0) и по сумме двух матчей (3:0) вышел в следующий раунд Лиги чемпионов.

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