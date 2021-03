Первый матч между Челси и Атлетико завершился минимальной выездной победой лондонцев, поэтому на Стэмфорд Бридж мадридцам необходимо было идти вперёд – рано или поздно. Прорыв "матрасников" мог стать историческим, ведь "пенсионеры" ещё никогда не вылетали из еврокубков после победы в первой гостевой встрече. К тому же, все тренеры Челси, кроме Фрэнка Лэмпарда, выиграли дебютный поединок в еврокубках во главе лондонцев, а именно с Томасом Тухелем "аристократы" не проиграли ни один из 12-ти матчей. Впрочем, первый поединок между англичанами и испанцами показал, что они абсолютно равны и имеют кучу уязвимостей друг перед другом.

В стартовых планах всё интереснее было у Челси. Во-первых, в глаза бросалось отсутствие Жиру на острие атаки Челси – Тухель оставил его в запасе ради Вернера. Под ним расположились Хаверц и Зиеш. Позицию правого латераля занял Джеймс, а в центре обороны вышел Зума – Кристенсен внезапно заболел. У Диего Симеоне же отметить можно только появление Фелиша в основе. Ради него на на банку присел Корреа.

Ожидалось, что встреча на Стэмфорд Бридж будет похожа на то, что болельщики увидели в Бухаресте, однако не тут-то было. Первый тайм оказался очень динамичным, прессинг у обеих команд оказался крайне агрессивным, а открытых зон хватало. Челси при этом владел инициативой и территориальным преимуществом, в то время как Атлетико время от времени ловил соперника на ошибках. К сожалению, в большое количество моментов такой футбол не вылился.

За стартовые 25 минут можно вспомнить только дальний удар Лоди в руки Менди и шанс Зиеша-Вернера – Хаким махнул мимо мяча после передачи Джеймса в центр штрафной, а выстрел Тимо успел накрыть Савич. Кроме того, Джеймс неточно пробивал с дистанции, а у Фелиш был эпизод с обыгрыш Зума перед штрафной. От выхода один на один хозяев спас Канте.

На 26-й болельщики получили мини-скандал: Карраско обыгрался с Суаресом и выходил один на один с Менди, однако Аспиликуэта в собственной штрафной несколько придержал Янника за футболку. Хавбек упал, но арбитр Даниэле Орсато решил, что нарушения правил не было.

