Первый матч между Челси и Атлетико завершился минимальной выездной победой лондонцев, поэтому на Стэмфорд Бридж мадридцам необходимо было идти вперёд – рано или поздно. Прорыв "матрасников" мог стать историческим, ведь "пенсионеры" ещё никогда не вылетали из еврокубков после победы в первой гостевой встрече. К тому же, все тренеры Челси, кроме Фрэнка Лэмпарда, выиграли дебютный поединок в еврокубках во главе лондонцев, а именно с Томасом Тухелем "аристократы" не проиграли ни один из 12-ти матчей. Впрочем, первый поединок между англичанами и испанцами показал, что они абсолютно равны и имеют кучу уязвимостей друг перед другом.

В стартовых планах всё интереснее было у Челси. Во-первых, в глаза бросалось отсутствие Жиру на острие атаки Челси – Тухель оставил его в запасе ради Вернера. Под ним расположились Хаверц и Зиеш. Позицию правого латераля занял Джеймс, а в центре обороны вышел Зума – Кристенсен внезапно заболел. У Диего Симеоне же отметить можно только появление Фелиша в основе. Ради него на на банку присел Корреа.

Ожидалось, что встреча на Стэмфорд Бридж будет похожа на то, что болельщики увидели в Бухаресте, однако не тут-то было. Первый тайм оказался очень динамичным, прессинг у обеих команд оказался крайне агрессивным, а открытых зон хватало. Челси при этом владел инициативой и территориальным преимуществом, в то время как Атлетико время от времени ловил соперника на ошибках. К сожалению, в большое количество моментов такой футбол не вылился.

За стартовые 25 минут можно вспомнить только дальний удар Лоди в руки Менди и шанс Зиеша-Вернера – Хаким махнул мимо мяча после передачи Джеймса в центр штрафной, а выстрел Тимо успел накрыть Савич. Кроме того, Джеймс неточно пробивал с дистанции, а у Фелиш был эпизод с обыгрыш Зума перед штрафной. От выхода один на один хозяев спас Канте.

На 26-й болельщики получили мини-скандал: Карраско обыгрался с Суаресом и выходил один на один с Менди, однако Аспиликуэта в собственной штрафной несколько придержал Янника за футболку. Хавбек упал, но арбитр Даниэле Орсато решил, что нарушения правил не было.

How were Atletico Madrid not given a penalty for this at 0-0?



VAR didn't even check it ? pic.twitter.com/y7hecy3dK1 — Goal (@goal) March 17, 2021

Челси в ответ шокировал Атлетико: на 34-й минуте Хаверц подхватил отскок на своей половине, протащил мяч через центр и отдал передачу на ход Вернеру левым флангом – Тимо же ворвался на край штрафной и покатил вправо на Зиеша. Хаким спокойно расстрелял ворота. 1:0!

Мадридцы до перерыва так и не смогли придумать ничего интереснее прострела Льоренте на дальнюю штангу и удара Фелиш с дистанции в руки Менди. Челси же имел шанс и второй гол забивать: так, на 39-й минуте в штрафной гостей упал Хаверц (Сауль фолил, но арбитр простил его), а на 44-й Ковачич нанёс удар метров с 22-х – рядом с левой штангой! В конце концов, отдыхать команды ушли при счёте 1:0.

Ситуация для Атлетико выглядела тяжелой, но не безнадежной. За второй тайм мадридцам необходимо было забивать два гола – этого бы хватило даже для прохода в четвертьфинал (конечно, при отсутствии пропущенных). Казалось, что сразу с возобновлением игры "матрасники" начнут наваливаться на ворота Челси, но ничего такого не произошло – за первые 25 минут команда вообще ничего не создала. Абсолютно. С атакой всё было настолько бедно, что Диего Симеоне еще до 60-й минуты снял с игры Карраско и Суареса, а затем на скамейку сел и Триппьер. Нападение освежили Корреа, Лемар и Дембеле.

Челси к тому времени мог снять все вопросы о победителе. Уже на 50-й минуте Вернер открылся под передачу Зиеша за спины защитникам и ворвался на правый край штрафной, пробив с острого угла – Облак парировал! На 57-й должен был забивать Зиеш, который сместился на линию полукруга и закрутил мяч в левую девятку – Облак спас!. Кроме того, на 64-й Вернер дважды качнул защитника на левом углу штрафной, в завершении пробив в ближний угол, но получилось слишком высоко.

До 70-х минут игра успокоилась из-за большого количества замен, фолов и разговоров с арбитром. За это время свежие игроки Атлетико успели разбегаться, а счёт заставлял гостей идти вперед все сильнее. И мадридцы пошли! На 76-й минуте они провели первый за весь второй тайм удар по воротам Челси – это Фелиш вошёл на правый край штрафной и пробил с острого угла. Получилась лёгкая разминка для Менди. На 80-й Жоау уже стрелял опаснее – с розворота метров с 19-ти, да ещё и с рикошетом. Рядом с дальней штангой!

Атлетико заработал угловой, первую подачу с которого лондонцы выбили. Перед второй же Савич решил убить свою команду: в толкотне с Рюдигером центрбек "матрасников" неожиданно ударил соперника локтем в солнечное сплетение – арбитр Даниэле Орсато заметил этот эпизод и показал ему прямую красную! Атлетико остался в меньшинстве! Иронично, что за минуту до этого эпизода Орсато уже делал замечания Савичу. Стефана это не остановило.

После этого шансы Атлетико на успех обвалились до нуля. Уже на 84-й минуте свежий Хадсон-Одой мог добивать испанцев в контратаке 4-в-3, однако его финальный удар с левого угла штрафной оказался слишком слабым. После этого лондонцы вылетали в подобные контрвыпады ещё несколько раз. Атлетико же лишь в компенсированное время сумел огрызнуться выстрелом Фелиш метров с 12-ти – Менди парировал.

В конце концов, в компенсированное время гостей добил Эмерсон, который только вышел на поле. Канте разогнал контратаку 3-в-1, а Эмерсон точным ударом в дальний нижний угол установил финальный счёт встречи – 2:0. "Пенсионеры" шагают в четвертьфинал Лиги чемпионов 2020/21!