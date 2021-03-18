"Дуже гарний виступ, всі доклали неймовірних зусиль, навіть хлопці на трибунах. Відчувалося, що ми дуже цього хочемо. Атлетіко намагався високо пресингувати в першому таймі, але в глибині їхнього півзахисту утворився простір, який ми змогли використати. У другому таймі були хвилини, коли ми страждали, але ми були готові зробити все необхідне для перемоги.

Челсі – Атлетіко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми розуміли, що якщо не зможемо знайти рішення в атаці, то зможемо покластися на нашу фізику. Ми насолоджувалися битвою. Хлопці все робили як треба, ми жадали пройти далі. Чвертьфінал означає, що залишилося всього чотири гри до фіналу – це великий крок, і враження чудові", – цитує Тухеля BBC.

Нагадаємо, Челсі переміг Атлетіко (2:0) та за сумою двох матчів (3:0) вийшов до наступного раунду Ліги чемпіонів.

Челсі переміг Атлетіко й вийшов у 1/4 фіналу ЛЧ – Сімеоне втратив атаку, виїзний жах Суареса та геніальний старт Тухеля