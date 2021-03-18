Челси – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча
00:35 - Читати українською
Челси принимал Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".
завершено
34’ Хаким Зиеш
90+4’ Эмерсон Пальмиери
Стефан Савич 82’
34’ Хаким Зиеш
82’ Стефан Савич
90+4’ Эмерсон Пальмиери
Игроки Атлетико активно начали игру, но гол Зиеша в первой половине игры больно ударил по настрою гостей.
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Подопечные Симеоне начали суетиться, нервничать, что спровоцировало удаление Савича, а перед финальным свистком Эмерсон после стремительной контратаки похоронил надежды мадридцев на четвертьфинал.
Таким образом Челси по сумме двух матчей (3:0) выбил из турнира действующего лидера Ла Лиги. Жеребьевка пар 1/4 финала ЛЧ состоится 19 марта.
Челси вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав уверенную победу над Атлетико
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