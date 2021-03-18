Челси принимал Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Игроки Атлетико активно начали игру, но гол Зиеша в первой половине игры больно ударил по настрою гостей.

Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты турнира

Подопечные Симеоне начали суетиться, нервничать, что спровоцировало удаление Савича, а перед финальным свистком Эмерсон после стремительной контратаки похоронил надежды мадридцев на четвертьфинал.

Таким образом Челси по сумме двух матчей (3:0) выбил из турнира действующего лидера Ла Лиги. Жеребьевка пар 1/4 финала ЛЧ состоится 19 марта.

Челси вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав уверенную победу над Атлетико