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Тухель: Клопп превратил Ливерпуль в машину, потеряв только одного ключевого игрока

18:48 158 Читати українською
Тухель: Клопп превратил Ливерпуль в машину, потеряв только одного ключевого игрока
Юрген Клопп и Томас Тухель / Фото AFP

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа ЛЧ против Ливерпуля, выделив наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа.

"Меня совсем не удивляет их игра. Юрген блестяще работает, он невероятный тренер, и мы видим его вклад за последние три с половиной года.

Тухель рассказал, что Неймар и Мбаппе готовы сыграть против Ливерпуля

На мой взгляд, он потерял только одного ключевого игрока – Коутинью, и потратил кучу денег. Он выполнил прекрасную работу, его команда похожа на машину, которая играет каждые три дня.

В то же время, мы доказали, что можем добиваться результата в выездных матчах. У нас есть талант, качество и уверенность, чтобы создавать в игре моменты", – цитирует Тухеля издание Goal.com.

Напомним, поединок Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль состоится, сегодня 28 ноября, начало в 22:00.

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Пари Сен-Жермен - Ливерпуль: Среда 28 ноября 2018

Пари Сен-Жермен
до матча
1
час
:
57
мин
Ливерпуль
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