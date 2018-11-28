Тухель: Клопп перетворив Ліверпуль в машину, втративши лише одного ключового гравця

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився очікуваннями від матчу 5-го туру групового етапу ЛЧ проти Ліверпуля, виділивши наставника мерсисайдців Юргена Клоппа.

"Мене зовсім не дивує їхня гра. Юрген блискуче працює, він неймовірний тренер, і ми бачимо його внесок за останні три з половиною роки.

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На мій погляд, він втратив тільки одного ключового гравця – Коутінью, і витратив купу грошей. Він виконав чудову роботу, його команда схожа на машину, яка грає кожні три дні.

У той же час, ми довели, що можемо досягати результату у виїзних матчах. У нас є талант, якість і впевненість, щоб створювати у грі моменти", – цитує Тухеля видання Goal.com.

Нагадаємо, поєдинок Ліги чемпіонів ПСЖ – Ліверпуль відбудеться, сьогодні 28 листопада, початок о 22:00.

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