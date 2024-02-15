Бавария проиграла Байеру чемпионский матч в Бундеслиге, а затем провела ужасный поединок против Лацио в плей-офф Лиги чемпионов. Мюнхенские боссы выразили поддержку тренеру.

Тухеля пришлось спасать от острых вопросов журналиста – тренер Баварии не готов к увольнению после фиаско в ЛЧ

"Румменигге и Хёнесс всегда говорили, что минимальное поражение на выезде не катастрофично, дома можно все исправить. У команды есть достаточно качества, чтобы победить в ответном матче и пройти дальше. Впрочем, конечно, разочарование сильное", – сказал председатель правления Ян-Кристиан Дреезен.

"Конечно, тренеру трудно в такой ситуации, как и нам всем. Наша цель – выйти из этого вместе. Мы все в одной лодке", – заявил спортивный директор Кристоф Фройнд.

Инсайдеры дают больше информации. После поражения от Лацио увольнение Тухеля не рассматривается, заявляет Флориан Плеттенберг. Томас точно будет руководить командой в следующем матче с Бохумом.

Однако у тренера больше нет права на ошибку. Если Бавария потеряет очки против Бохума, то Тухелю тяжело будет сохранить должность. Руководство планирует долгосрочный проект с этим тренером, но теперь у Томаса нет гарантии, что он даже доработает до лета.

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