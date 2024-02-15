Главный тренер Баварии Томас Тухель должен был отбиваться от неприятных вопросов, которые прилетели вследствие поражения от Лацио в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бавария в субботу разгромно проиграла Байеру чемпионский матч в Бундеслиге, а в среду провела ужасный поединок в плей-офф Лиги чемпионов на поле Лацио.

Бавария безвольно проиграла Лацио в 1/8 финала Лиги чемпионов – ни одного удара в створ, ужасные фейлы Упамекано

Журналист Bild Тоби Альтшеффль прижал тренера острым вопросом:

– Вы волнуетесь за свою работу в Баварии после очень плохих результатов за последнюю неделю?

– Нет.

– Вы говорите, что нет, но почему вы считаете, что подходите сейчас Баварии?

– Я бы хотел говорить о матче.

– А ваша должность?

– Я уже ответил на ваш вопрос.

– Но почему вы считаете, что подходите сейчас Баварии?

В этот момент пресс-атташе Баварии пришлось вмешаться и спасти тренера от трудного вопроса.