Тухеля пришлось спасать от острых вопросов журналиста – тренер Баварии не готов к увольнению после фиаско в ЛЧ
Главный тренер Баварии Томас Тухель должен был отбиваться от неприятных вопросов, которые прилетели вследствие поражения от Лацио в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Бавария в субботу разгромно проиграла Байеру чемпионский матч в Бундеслиге, а в среду провела ужасный поединок в плей-офф Лиги чемпионов на поле Лацио.
Бавария безвольно проиграла Лацио в 1/8 финала Лиги чемпионов – ни одного удара в створ, ужасные фейлы Упамекано
Журналист Bild Тоби Альтшеффль прижал тренера острым вопросом:
– Вы волнуетесь за свою работу в Баварии после очень плохих результатов за последнюю неделю?
– Нет.
– Вы говорите, что нет, но почему вы считаете, что подходите сейчас Баварии?
– Я бы хотел говорить о матче.
– А ваша должность?
– Я уже ответил на ваш вопрос.
– Но почему вы считаете, что подходите сейчас Баварии?
В этот момент пресс-атташе Баварии пришлось вмешаться и спасти тренера от трудного вопроса.