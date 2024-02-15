Баварія програла Байєру чемпіонський матч в Бундеслізі, а потім провела жахливий поєдинок проти Лаціо в плей-офф Ліги чемпіонів. Мюнхенські боси висловили підтримку тренеру.

Тухеля довелося рятувати від гострих питань журналіста – тренер Баварії не готовий до звільнення після фіаско в ЛЧ

"Румменігге та Хьонесс завжди казали, що мінімальна поразка на виїзді не катастрофічна, вдома можна все виправити. У команди є достатньо якості, щоб перемогти у матчі-відповіді та пройти далі. Втім, звичайно, розчарування сильне", – сказав голова правління Ян-Крістіан Дреезен.

"Звичайно, тренеру важко в такій ситуації, як і нам всім. Наша мета – вийти з цього разом. Ми всі в одному човні", – заявив спортивний директор Крістоф Фройнд.

Інсайдери дають більше інформації. Після поразки від Лаціо звільнення Тухеля не розглядається, заявляє Флоріан Плеттенберг. Томас точно керуватиме командою в наступному матчі з Бохумом.

Однак у тренера більше немає права на помилку. Якщо Баварія втратить очки проти Бохума, то Тухелю важко буде зберегти посаду. Керівництво планує довгостроковий проєкт з цим тренером, але тепер у Томаса немає гарантії, що він навіть допрацює до літа.

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