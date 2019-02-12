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Тухель – о работе Сульшера в Манчестер Юнайтед: Если врач вас вылечил, то не имеет значения, как он это сделал

12 февраля 07:30 152 Читати українською
Тухель – о работе Сульшера в Манчестер Юнайтед: Если врач вас вылечил, то не имеет значения, как он это сделал
Томас Тухель / фото из соцсетей

Главный тренер ПСЖ Тухель поделился мнением о работе Уле Гуннара Сульшера в Манчестер Юнайтед преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Не знаю Сульшера, не знаю всей ситуации в команде. Ничего не могу сказать. Конечно, в его приходе в Манчестер Юнайтед был эффект. В Германии говорят: если врач вас вылечил, то не имеет значения, как он это сделал.

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Он был опасным на поле, когда был игроком Манчестер Юнайтед. Сейчас он снова побеждает с командой, только в статусе тренера. Для нас эта встреча – серьезный вызов, но результат будет известен только после окончания игры", – цитирует Тухеля Manchester Evening News.

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится сегодня, 12 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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