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Дармиан и Валенсия не помогут Манчестер Юнайтед в матче Лиги чемпионов с ПСЖ

11 февраля 20:41 71 Читати українською
Дармиан и Валенсия не помогут Манчестер Юнайтед в матче Лиги чемпионов с ПСЖ
Уле Гуннар Сульшер / фото из соцсетей

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер сообщил о травмах двух защитников накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы не можем рассчитывать на Антонио Валенсию и Маттео Дармианв – эти двое завтра не сыграют.

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В моем распоряжении мощный состав с большим количеством вариантов, всегда радует перед большими матчами", – цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится завтра, 12 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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