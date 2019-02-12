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Тухель – про роботу Сульшера в Манчестер Юнайтед: Якщо лікар вас вилікував, то немає значення, як він це зробив

12 лютого 07:30 580 Читать на русском
Тухель – про роботу Сульшера в Манчестер Юнайтед: Якщо лікар вас вилікував, то немає значення, як він це зробив
Томас Тухель / фото із соцмереж

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився думкою про роботу Уле Гуннара Сульшера в Манчестер Юнайтед напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Не знаю Сульшера, не знаю всієї ситуації в команді. Нічого не можу сказати. Звичайно, у його приході в Манчестер Юнайтед був ефект. У Німеччині говорять: якщо лікар вас вилікував, то немає значення, як він це зробив.

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Він був небезпечним на полі, коли був гравцем Манчестер Юнайтед. Зараз він знову перемагає з командою, тільки в статусі тренера. Для нас ця зустріч – серйозний виклик, але результат буде відомий тільки після закінчення гри", – цитує Тухеля Manchester Evening News.

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Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – ПСЖ відбудеться сьогодні, 12 лютого, о 22:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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