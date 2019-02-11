Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз на матч Лиги чемпионов

Манчестер Юнайтед и ПСЖ встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится 12 февраля в Манчестере на стадионе Олд Траффорд. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Манчестер Юнайтед – ПСЖ, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов:

William Hill считает хозяев фаворитом поединка. На победу Манчестер Юнайтед принимают ставки с коэффициентом 2.30. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 3.40, а победа ПСЖ оценивается в 3.00.

Bwin выставили практически такие же котировки на матч. Победа хозяев оценивается в 2.25, а на викторию французов предлагают коэффициент 3.50. На ничью – 3.10.

Напомним, ПСЖ занял первое место в группе с Ливерпулем, Наполи и Црвеной Звездой. Манчестер Юнайтед финишировал вторым в квартете с Ювентусом, Валенсией и Янг Бойз.

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К слову, ПСЖ перед этим матчем испытывает серьезные кадровые проблемы. Матч пропустят Неймар и Эдинсон Кавани, также под вопросом участие Менье. В составе Манчестер Юнайтед все лидеры команды готовы к игре.

Ответный матч ПСЖ – Манчестер Юнайтед пройдет в Париже 6 марта. Начало в 22:00.