Аталанта и ПСЖ встречаются в 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – ПСЖ на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Аталанта – ПСЖ стартовал в 22:00 по Киеву. Поединок проходит в Лиссабоне на Эштадиу да Луж.

Руслан Малиновский остался в запасе, но его команда открыла счет в середине первого тайма. Марио Пашалич ударом с левой в касание поразил ворота Кейлора Наваса.

Аталанта – ПСЖ: видео гола Пашалича: