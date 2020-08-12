Аталанта – ПСЖ – видео гола

Мир — 22:16 421
-
Сын Ривалдо официально перешел в Краковию – бразильца сватали в Динамо
-
Динамо получило предложение по Супряге – итальянцы готовы выложить почти 10 млнУкраина — 19:54 6115
-
Шахтар – Базель: магічне тріо МТМ і перехвалений дебютант – оцінки "гірникам" за передостанній крок до фіналу ЛЄЛига Европы — 17:46 3723
-
Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: день другий – хороші тести на COVID-19 і виконання завдання-мінімум з БазелемОвертайм — 17:08 1487
-
"Велик соблазн": Миколенко и еще 2 игрока Динамо разрывают итальянские СМИ – тяжелые трансферы на более чем 25 млнУкраина — 16:21 16518