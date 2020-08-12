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Аталанта – ПСЖ – видео гола

22:39 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ – видео гола
Аталанта – ПСЖ – видео голов и обзор матча 12 августа 2020

Аталанта и ПСЖ встречаются в 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – ПСЖ на "Футбол 24".

27’ Марио Пашалич
 
27’ Марио Пашалич

Матч и онлайн-трансляция Аталанта – ПСЖ стартовал в 22:00 по Киеву. Поединок проходит в Лиссабоне на Эштадиу да Луж.

Руслан Малиновский остался в запасе, но его команда открыла счет в середине первого тайма. Марио Пашалич ударом с левой в касание поразил ворота Кейлора Наваса.

Аталанта – ПСЖ: видео гола Пашалича:

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