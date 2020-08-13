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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ

Гасперини – о вылете Аталанты из ЛЧ: Лучше бы мы пропустили раньше, ведь проигрывать таким образом очень обидно

08:24 - Читати українською
Гасперини – о вылете Аталанты из ЛЧ: Лучше бы мы пропустили раньше, ведь проигрывать таким образом очень обидно
Джан Пьеро Гасперини / ФК Аталанта

Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини оценил игру своей команды в проигранном матче 1/4 финала ЛЧ против ПСЖ.

27’ Марио Пашалич
 
Маркиньос 90’
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 90+3’
27’ Марио Пашалич
90’ Маркиньос
90+3’ Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Напомним, Аталанта благодаря голу Пашалича удерживала победный результат почти до финального свистка, но на последних минутах парижане забили дважды и вырвали путевку в полуфинал.

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"Самое обидное, что Аталанта была очень близка к полуфиналу. Мы успели поверить, что можем выиграть этот матч. Впрочем, мы провели замечательную кампанию Лиги чемпионов, постоянно совершенствуясь против лучших команд Европы. Я могу только поблагодарить ребят за все, что они сделали в этом сезоне.

ПСЖ имеет в своем составе одних из лучших игроков в мире. Мбаппе и Неймар в определенный момент показали свой класс. Обидно проигрывать таким образом – пропускать в конце игры всегда неприятно. Лучше бы мы пропустили раньше. Выход в полуфинал стал бы чем-то невероятным для нас, но Аталанта и так провела роскошный сезон. Мы установили невероятную планку в завершившемся сезоне", – цитирует Гасперини Football Italia.

В полуфинале соперником ПСЖ станет победитель пары Атлетико – РБ Лейпциг.

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Теги
Лига чемпионов Аталанта - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини
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