Гасперини – о вылете Аталанты из ЛЧ: Лучше бы мы пропустили раньше, ведь проигрывать таким образом очень обидно

Напомним, Аталанта благодаря голу Пашалича удерживала победный результат почти до финального свистка, но на последних минутах парижане забили дважды и вырвали путевку в полуфинал.

Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2

"Самое обидное, что Аталанта была очень близка к полуфиналу. Мы успели поверить, что можем выиграть этот матч. Впрочем, мы провели замечательную кампанию Лиги чемпионов, постоянно совершенствуясь против лучших команд Европы. Я могу только поблагодарить ребят за все, что они сделали в этом сезоне.

ПСЖ имеет в своем составе одних из лучших игроков в мире. Мбаппе и Неймар в определенный момент показали свой класс. Обидно проигрывать таким образом – пропускать в конце игры всегда неприятно. Лучше бы мы пропустили раньше. Выход в полуфинал стал бы чем-то невероятным для нас, но Аталанта и так провела роскошный сезон. Мы установили невероятную планку в завершившемся сезоне", – цитирует Гасперини Football Italia.

В полуфинале соперником ПСЖ станет победитель пары Атлетико – РБ Лейпциг.

ПСЖ победил Аталанту и вышел в полуфинал ЛЧ: драматичный конец сказки, фиаско Малиновского и бенефис Неймара