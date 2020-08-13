ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Аталантой – Малиновский драматично вылетел из Лиги чемпионов

Аталанта была на пороге сенсации в нынешней Лиге чемпионов, но завершение сезона в Италии настораживало болельщиков – бергамаски откровенно сбавляли обороты. Одной из интриг был вопрос появления Малиновского в основе – Руслан остался на банке, уступив место Пашаличу. У ПСЖ вышли сильнейшие, кроме Мбаппе.

Аталанта – ПСЖ – видео голов

Аталанта начала с высокого прессинга и стала обострять уже на 3-й минуте встречи, когда Гомес из-за пределов штрафной пробил по центру. ПСЖ сразу же ответил прорывом Неймара и выходом на свидание со Спортьелло, однако в завершении бразилец неуклюже послал мяч мимо ворот. В дальнейшем команды разменялись несколькими атаками без завершения, а на 11-й минуте бергамаски создали первый по-настоящему голевой момент – это Хатебур головой замкнул заброс от Гомеса, заставив Наваса исполнять красивый сейв. После подачи с углового пробивал Кальдара, но и Навас потянул, и офсайд заметили арбитры. Ещё через две минуты головой с линии вратарской стрелял Джимшити, но это было неточно. ПСЖ огрызнулся на 19-й прорывом по флангу с неточным прострелом.

Во второй трети первого тайма парижане сумели отвести игру от своих ворот и начали контролировать мяч, но бергамаски все равно выглядели острее. Французы сумели организовать лишь несколько кроссов без обострения, подвергаясь контратаки. В конце концов, итальянцы добились своего: на 27-й минуте Сапата ворвался в штрафную и протолкнул мяч вправо на Пашалич, а тот в касание закрутил мяч в дальний угол – 1:0!

Впрочем, за минуту Марио мог стать антигероем, позволив Неймару переиграть себя и мощно пробить с линии полукруга мимо стойки ворот. На 35-й же минуте бразилец мощно пробил со стандарта, заставив вступать в игру Спортьелло.

В эндшпиле тайма игра успокоилась, хотя инициатива явно была в ПСЖ. Парижане провели несколько атак без острого завершения, а на 42-й минуте третьего возможность упустил Неймар – кожаный срезался с ноги бразильца и полетел в космос. В конце концов на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Аталанты.

Начало второго тайма был похож на завершение первого, но Аталанта чаще отвечала контратаками. На 47-й минуте де Роон пробил с дистанции, однако выстрел накрыл Маркиньос; на 49-й же Джимшити пробивал головой после углового – над перекладиной. ПСЖ огрызнулся штрафной Неймара, который накрыл где Роон. Лучший момент потеряли на 57-й минуте – это Дмимшити крутил в угол метров с семи после розыгрыша стандарта, но не попал. Вообще, стандартов стало больше, а футболисты часто фолили и получали желтые карточки. Нужно было что-то менять – на 60-й минуте Гасперини бросил в бой Малиновского и Паломино, а Тухель отправил в игру Мбаппе.

ПСЖ сразу прижал Аталанту, однако темп парижан несколько сбила травма Наваса, которого сменил Рико. На 70-х минутах у французов на поле еще и вышли Паредес, Шупо-Мотинг и Дракслер, однако разрывали главные звезды. Мбаппе мог забить на 74-й: чемпион мира протащил мяч по левому флангу, ворвался в штрафную соперника и мощно пробил – Спортьелло спас Аталанту. На 76-й Неймар упустил шикарную возможность, выстрелив мимо защитника из района одиннадцатиметровой отметки, однако голкипер бергамасков вновь продемонстрировал блестящую реакцию. На 80-й и 81-й две шикарные возможности имел Мпаппе: сначала француз пробил с дистанции в руки Спортьелло, а потом выходил на свидание с ним – Паломино успел накрыть выстрел!

Французы давили до последнего. На 86-й минуте сравнять счёт ударом головой с близкого расстояния мог Шупо-Мотинг, но мяч пролетел над перекладиной. Через минуту Дракслер дважды пробивал по воротам бергамасков и оба раза мяч пролетел высоко над воротами. Аталанта откровенно стояла в обороне, а Гасперини бросал в бой Кастаня и да Риву. Бергамаски рисковали, играя в такой манере – и риск не оправдался. На 90-й минуте Маркиньос затолкал мяч в ворота после подачи Шупо-Мотинга с фланга и скидки Неймара. Аталанта поплыла, и на 90+3-й Шупо-Мотинг замкнул прострел Мбаппе с левого края штрафной – 1:2. Это был конец.

Таким образом, ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в котором встретится с победителем пары РБ Лейпциг – Атлетико.

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