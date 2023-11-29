Бенфика принимает Интер в 5-м туре Лиги чемпионов. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Бенфика – Интер начнется в 22:00 по киевскому времени. Последняя команда группы D принимает вторую, которая уже досрочно, только по итогам четырех матчей, гарантировала себе путевку в 1/8 финала ЛЧ. В свою очередь Бенфика, проигравшая все предыдущие встречи и имеющая кругленький ноль очков, еще может зацепиться за Лигу Европы – у Зальцбурга на три балла больше. Для начала нужно обязательно побеждать Интер, а в последнем туре бить австрийцев на их поле. Ситуация для команды Анатолия Трубина очень сложная, но не безнадежная.

Агент Трубина объяснил, почему экс-кипер Шахтера выбрал Бенфику, а не Интер

Где же посмотреть матч Бенфика – Интер? Прямая видеотрансляция доступна на платформе MEGOGO. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Футбол 24.

Стартовые составы

Бенфика: Трубин – Аурснес, А. Силва, Отаменди, Морату – Флорентину, Невеш – Ди Мария, Р. Силва, Жоау Мариу – Тенгстедт

Интер: Аудеро – Биссек, Де Врей, Ачерби – Дармиан, Фраттези, Асслани, Классен, Аугусто – Арнаутович, Алексис Санчес

Трубин огненно дебютировал в Кубке Португалии – Бенфика с трудом получила путевку в следующий раунд.