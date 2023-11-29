Бенфіка приймає Інтер у 5-му турі Ліги чемпіонів. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Бенфіка – Інтер розпочнеться о 22:00 за київським часом. Остання команда групи D приймає другу, яка вже достроково, лише за підсумками чотирьох матчів, гарантувала собі путівку в 1/8 фіналу ЛЧ. Натомість Бенфіка, яка програла всі попередні зустрічі і має у доробку кругленький нуль очок, ще може зачепитися за Лігу Європи – у Зальцбурга на три бали більше. Для початку потрібно обов'язково перемагати Інтер, а в останньому турі бити австрійців на їхньому полі. Ситуація для команди Анатолія Трубіна дуже складна, але не безнадійна.

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Де ж переглянути матч Бенфіка – Інтер? Пряма відеотрансляція доступна на платформі MEGOGO. Текстову онлайн-трансляцію проведе Футбол 24.

Стартові склади

Бенфіка: Трубін – Аурснес, А. Сілва, Отаменді, Морату – Флорентіну, Невеш – Ді Марія, Р. Сілва, Жоау Маріу – Тенгстедт

Інтер: Аудеро – Біссек, Де Врей, Ачербі – Дарміан, Фраттезі, Асслані, Классен, Августо – Арнаутовіч, Алексіс Санчес

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