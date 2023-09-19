Рулевой Бенфики Рогер Шмидт уже знает, кого поставит на ворота в матче первого тура ЛЧ против Зальцбурга.

"Я уже объяснял нашу ситуацию с вратарями. Я дал Саму Соарешу возможность проявить себя, а Трубину – время, чтобы привыкнуть к Бенфике, адаптироваться к своим товарищам по команде. Он провел хорошую игру в субботу, хотя не имел много работы. Но такова уж судьба вратаря Бенфики.

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Трубину было полезно отыграть 90 минут. Он будет играть, именно Анатолий – наш первый выбор в воротах. Я доверяю ему, и он готов", – приводит слова Шмидта Record.

Напомним, Бенфика заплатила Шахтеру за Трубина 10 млн евро. Еще 1 миллион предусмотрен в виде потенциальных бонусов. "Горняки" также получат 40% от дальнейшей продажи голкипера. Анатолий дебютировал за "орлов" с победы над Визелой (2:1), а завтра должен защищать ворота команды в домашней встрече с Зальцбургом (начало в 22:00).

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