Керманич Бенфіки Рогер Шмідт вже знає, кого поставить на ворота у матчі першого туру ЛЧ проти Зальцбурга.

"Я вже пояснював нашу ситуацію з воротарями. Я дав Саму Соарешу можливість проявити себе, а Трубіну – час, щоб звикнути до Бенфіки, адаптуватися до своїх товаришів по команді. Він провів хорошу гру в суботу, хоча не мав багато роботи. Але така вже доля воротаря Бенфіки.

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Трубіну було корисно відіграти 90 хвилин. Він буде грати, саме Анатолій – наш перший вибір у воротах. Я довіряю йому, і він готовий", – наводить слова Шмідта Record.

Нагадаємо, Бенфіка заплатила Шахтарю за Трубіна 10 млн євро. Ще 1 мільйон передбачений у вигляді потенційних бонусів. "Гірники" також отримають 40% від подальшого продажу голкіпера. Анатолій дебютував за "орлів" з перемоги над Візелою (2:1), а завтра повинен захищати ворота команди у домашній зустрічі зі Зальцбургом (початок о 22:00).

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