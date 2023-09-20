Уже на 2-й минуте Трубин привез пенальти в ворота Бенфики. Украинец неудачно сыграл на выходе, сыграв кулаками в голову соперника, за что еще получил желтую карточку.

Трубин дебютирует за Бенфику в Лиге чемпионов

Пенальти взялся исполнять Конате, но африканец с отметки пробил намного выше ворот.

К слову, это уже второй матч, в котором Трубин вышел в стартовом составе. На 15-й минуте Бенфика все же пропустила – Антонио Силва получил красную за то, что рукой вынес мяч с линии ворот, а Шимич таки реализовал пенальти.

"Дерби Трубина", возвращение спустя 10 лет отсутствия и австрийский гегемон: Лига чемпионов, представление группы D