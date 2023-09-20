Трубин привез пенальти на 2-й минуте – украинца спас ужасный удар соперника
Начало матча Лиги чемпионов между Бенфикой и Зальцбургом стало настоящим провалом для Анатолия Трубина.
Уже на 2-й минуте Трубин привез пенальти в ворота Бенфики. Украинец неудачно сыграл на выходе, сыграв кулаками в голову соперника, за что еще получил желтую карточку.
Трубин дебютирует за Бенфику в Лиге чемпионов
Пенальти взялся исполнять Конате, но африканец с отметки пробил намного выше ворот.
К слову, это уже второй матч, в котором Трубин вышел в стартовом составе. На 15-й минуте Бенфика все же пропустила – Антонио Силва получил красную за то, что рукой вынес мяч с линии ворот, а Шимич таки реализовал пенальти.
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