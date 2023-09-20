Початок матчу Ліги чемпіонів між Бенфікою та Зальцбургом став справжнім провалом для Анатолія Трубіна.

Вже на 2-й хвилині Трубін привіз пенальті у ворота Бенфіки. Українець невдало зіграв на виході, зігравши кулаками в голову суперника, за що ще отримав жовту картку.

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Пенальті взявся виконувати Конате, але африканець з позначки пробив набагато вище воріт.

До слова, це вже другий матч, в якому Трубін вийшов у стартовому складі. На 15-й хвилині Бенфіка все ж пропустила – Антоніо Сілва отримав червону за те, що рукою виніс м'яч з лінії воріт, а Шиміч таки реалізував пенальті.

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