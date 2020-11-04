"Счет показал, что происходило на поле, кто был сильнее. Говорил и буду говорить – нынешний Шахтер не умеет играть в оборонительный футбол. У них очень ловкие и быстрые футболисты и свой стиль в атаке.

Шахтер – Боруссия М – 0:6 – видео голов и обзор матча

Но, к сожалению, в команде нет исполнителей, чтобы отбирают мячи. В матче с Интером эта тактическая схема – игра от обороны – прошла, но тогда повезло, что итальянцы свои моменты, которых было достаточно, не реализовали. А вот с Боруссией читалось – не нужно было применять такую ​​тактику. Итальянцы простили, а вот немцы наказали.

Возможно, что-то происходит внутри команды, так как вышли на поле полностью истощенными, без эмоций. Да еще и пропустили два быстрых гола. Команда не знала дальше, что делать, была деморализована. Можно проиграть даже в два мяча, но отдать все силы на поле, чтобы никто не смог упрекнуть команде, а так остался неприятный осадок.

Ответная игра с Боруссией будет решающей. Все после жеребьевки говорили, что Шахтер будет бороться за третье место с Боруссией, но сейчас немцы на первом. Все матчи важны. В любом случае нужно ехать в гости и набирать очки. Необходимо сделать выводы. Да, будет очень трудно, но все реально. Нужно играть в другой футбол, потому что с такой тактикой не вижу никаких перспектив у Шахтера", – сказал Воробей в коментарии UA-Футбол.

Из-за поражения Шахтер потерял первую строчку в группе В и расположился вторым. Свой следующий матч в Лиге чемпионов "горняки" проведут 25 ноября – команда Каштру попытается взять реванш у Гладбаха.

Шахтер – как в 41-м, у бразильцев нет аргументов против Вермахта: Каштру бьют за 0:6 и указывают на "разгильдяйство"