"Футбол 24" предлагает ознакомиться с жесткой реакцией экспертов на матч 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Боруссия М (0:6).

Счет – на табло / Фото ФК Боруссия М

"Шо його казать, як воно канєшно"...

Вчерашний матч чемпионов Украины – именно с такой категории, когда можно дать волю эмоциям.

Шахтер – Боруссия М – 0:6 – видео голов и обзор матча

*******

Одним из первых не выдержал избиение патриарх украинского комментаторского ремесла Сергей Савелий.

Капитан Прайс, блоггер, офицер ВСУ, ветеран российско-украинской войны.

Евгений Левченко, эксперт и экс-полузащитник сборной Украины, констатирует полный провал всей команды. Мальчики для битья!

Это было разгильдяйство, считает Игорь Цыганик.

Скаут Алекс Великих намекает на главного виновника фиаско.

Как тут не вспомнить "сложнейший" тест для "горняков" в прошлую пятницу? Причина еще и в этом, считает Сергей Тищенко, журналист Футбол 24 и Gazeta.ua.

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский неприятно удивлен игнорированием основных игроков национальной команды.

Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло проводит исторические параллели.

Футбольный менеджер Александр Ольшанецкий в восторге от наставника Боруссии М и предлагает свои услуги.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков – наоборот – сочувствует Луишу Каштру.

Заместитель Франкова – Андрей Шахов, как болельщик Динамо, – не скрывает своей позиции по столичной прописке "горняков".

Были и более спокойные и рассудительные реплики. Даниил Вереитин, журналист и PR-специалист телеканалов "Футбол", вспомнил крылатое выражение легендарного наставника Шахтера.

Комментатор Setanta Sports Ukraine Игорь Бойко напоминает, что сегодня возможна вторая серия футбольного хоррора.

Журналист Никита Черняк, который занимался выпуском книг о Гвардиоле, солидарен с предыдущим сообщением.

Ну а такого оптимиста, как Кирилл Круторогов, комментатор ТК Футбол, еще надо поискать. Держитесь положительной волны – его девиз.

По традиции финишируем обзором творчества Брутального футбола, который предлагает пережить всю гамму вчерашних эмоций еще раз. Знаем, что больно. Но смех лечит!

Страница автора в Facebook

"Шахтар – не гарматне м'ясо". Німецька преса – про Борусію, яка розтоптала українців, зняте прокляття і майже Фарери