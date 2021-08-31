"У Динамо в группе Лиги чемпионов нет Шерифа": Леоненко предсказывает евровесну только Шахтеру
Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко считает, что "бело-синие" не смогут преодолеть групповой этап самого престижного еврокубка.
"Случайно можно обыграть кого угодно. Причем, не один раз. Мы же еще не знаем, какая Барселона после Месси. Здесь может оказаться именно она.
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У кого из наших клубов будет евровесна? У Шахтера будет, а у Динамо – нет. У "горняков" в группе есть Шериф, а у киевлян его нет", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".
Напомним, Шахтер попал в группу D, где соперниками "горняков" станут Реал, Интер и молдавский Шериф, который тренирует Юрий Вернидуб. Динамо же в группе E встретится с Баварией, Барселоной и Бенфикой, к которой недавно присоединился форвард сборной Украины Роман Яремчук.
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