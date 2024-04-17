"Мудрик был очень близок к Байеру. Очень. Я вам больше скажу – он уже был в офисе клуба, прогулялся по Бай-арене. Он был очень близок... А что сейчас уже говорить?

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Но те финансовые условия, которые предлагал ему Байер, и те, которые сейчас у него есть в Челси, – это невозможно сравнить. И Байер давал совсем не те деньги. Там было где-то 22-23 миллиона. Больших денег не давали, но это было еще лето 2022 года.

Мудрик тогда очень хотел, но потом была его блестящая ЛЧ с Шахтером и предложение от Челси существенно другого уровня. Что сейчас говорить... Футбол не имеет сослагательного наклонения. Сейчас нужно думать о том, как становиться чемпионом с Челси", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, в январе 2023-го Челси заплатил Шахтеру за Мудрика 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами. Вингер не имеет стабильного места в старте, а "синие" рискуют второй сезон подряд остаться без еврокубков. Зато Байер под руководством Хаби Алонсо сенсационно стал чемпионом Германии.

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