Манчестер Юнайтед проанализирует работу Эрика Тен Хага и окончательно определит его будущее в клубе.

Манкунианцы уже начали подготовку к новому сезону. Еще нет решения относительно будущего наставника Манчестер Юнайтед Эрика Тен Хага, но в ближайшие дни руководство команды определит, продолжит ли специалист работу с командой.

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Как информирует The Telegraph, новый технический директор Джейсон Уилкокс должен проанализировать прошлую деятельность, резюме и отношения с игроками нидерландца. Он должен составить список сильных и слабых сторон Тен Хага и оценить, соответствует ли специалист стилю и философии, которую хочет реализовать руководство Манчестер Юнайтед.

Отсутствие квалификации в какие-либо еврокубки может полностью разрушить будущее тренера. На ближайшей неделе Уилкокс лично будет наблюдать за деятельностью команды во время тренировок. Затем он проведет серию интервью с Тен Хагом, персоналом и игроками.

Он проверит, являются ли плохие результаты манкунианцев лишь следствием: волны травм и индивидуальных проблем или отсутствия согласия и игнорирования указаний. Также будут проанализированы такие факторы, как потенциальное отсутствие гибкости и компромисса у Тен Хага. Отмечается, что руководство Манчестер Юнайтед согласилось, что решение о будущем нидерландского тренера должно быть принято до конца текущего сезона.

Явного фаворита на замену Тен Хага Манчестер Юнайтед нет. Рассматриваются Тьяго Мотта, Мичел, Де Дзерби, Рубен Аморим, Саутгейт и экс-тренер Михаила Мудрика в Челси Грэм Поттер. Впрочем, есть сомнения, смогут ли они управлять клубом, который развивается. Последний в списке Томас Тухель, и он очень заинтересован в этой работе, имеет очень тяжелый характер.

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