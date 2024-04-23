Манкуніанці вже розпочали підготовку до нового сезону. Ще немає рішення щодо майбутнього наставника Манчестер Юнайтед Еріка Тен Хага, але найближчими днями керівництво команди визначить, чи продовжить фахівець роботу з командою.

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Як інформує The Telegraph, новий технічний директор Джейсон Вілкокс має проаналізувати минулу діяльність, резюме та стосунки з гравцями нідерландця. Він має скласти список сильних і слабких сторін Тен Хага і оцінити, чи відповідає фахівець стилю та філософії, яку хоче реалізувати керівництво Манчестер Юнайтед.

Відсутність кваліфікації в будь-які єврокубки може повністю зруйнувати майбутнє тренера. Найближчого тижня Вілкокс особисто спостерігатиме за діяльністю команди під час тренувань. Потім він проведе серію інтерв'ю з Тен Хагом, персоналом і гравцями.

Він перевірить, чи є погані результати манкуніанців лише наслідком: хвилі травм та індивідуальних проблем чи відсутності згоди та ігнорування вказівок. Також будуть проаналізовані такі фактори, як потенційна відсутність гнучкості та компромісу у Тен Хага. Зазначається, що керівництво Манчестер Юнайтед погодилося, що рішення про майбутнє нідерландського тренера має бути прийняте до кінця поточного сезону.

Явного фаворита на заміну Тен Хага Манчестер Юнайтед немає. Розглядаються Тьяго Мотта, Мічел, Де Дзербі, Рубен Аморім, Саутгейт та екс-тренер Михайла Мудрика в Челсі Грем Поттер. Утім, є сумніви, чи зможуть вони керувати клубом, який розвивається. Останній у списку Томас Тухель, і він дуже зацікавлений у цій роботі, має дуже важкий характер.

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