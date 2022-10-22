Шотландский Селтик провел напряженный матч против Хартса (4:3) перед приемом Шахтера в 5-м туре Лиги чемпионов.

Премьер-лига Шотландии, 12-й тур

Хартс – Селтик – 3:4

Голы: Шенкленд, 45+3 (пен.), 47, 65 (пен.) – Форрест, 14, Якумакис, 55, Маэда, 59, Тейлор, 76

Подопечные Постекоглу провели яркий поединок на выезде против середняка Хартса. "Кельты" забили дважды на старте, но гол Ралстона отменили после просмотра VAR из-за фола.

Шаран подтвердил перенос матча с Шахтером – наставник Миная озвучил дату проведения поединка

Шенкленд в конце первого тайма сравнял с пенальти, а сразу после перерыва вывел Хартс вперед. Якумакис и Маэда в течение 4 минут вернули лидерство в поединке. Шенкленд не останавливался и во второй раз реализовал пенальти, оформив хет-трик.

И все же Селтик оказался сильнее. Тейлор отличился победным мячом в последней трети матча. Абада забил в добавленное арбитром время, но гол отменили из-за офсайда. Победа позволила Селтику остаться единоличным лидером чемпионата.

Уже 25 октября шотландский коллектив встретится с Шахтером в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" будут дольше отдыхать, ведь матч против Миная, который должен был состояться сегодня, перенесен. 19 октября украинцы разгромили Колос со счетом 3:0.

"Уся боротьба попереду": Олександр Зубков – про розгроми Шахтаря, сюрприз сезону та "ігнор" Ліги чемпіонів