"Мы довольны победой, прогрессом, а также тем фактом, что вознаградили себя четырьмя победами подряд в Лиге чемпионов. Это была хорошая игра против очень хорошего соперника. Желаю Шахтеру удачи в дальнейшем, чтобы у него всё было хорошо", – приводит слова Розе Leipziger Volkszeitung.

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Также тренер РБ Лейпциг прокомментировал травму нападающего Тимо Вернера.

"Ему больно ходить, но наш врач говорит, что эта травма не похожа на серьёзную. Нужно провести обследование", – приводит слова Розе сайт Sport1.

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