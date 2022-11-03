"Ми задоволені перемогою, прогресом, а також тим фактом, що винагородили себе чотирма перемогами поспіль у Лізі чемпіонів. Це була хороша гра проти дуже хорошого суперника. Бажаю Шахтарю удачі у подальшому, щоб у нього все було добре", – наводить слова Розе Leipziger Volkszeitung.

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Також тренер РБ Лейпциг прокоментував травму нападаючого Тімо Вернера.

"Йому боляче ходити, але наш лікар говорить, що ця травма не схожа на надто серйозну. Потрібно зробити обстеження", – наводить слова Розе сайт Sport1.

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