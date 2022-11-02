Перед матчем с Шахтёром Тимо Вернер жаловался на боль в ноге, но врач РБ Лейпциг дал добро на выход на поле.

На 13-й минуте матча Шахтёр – РБ Лейпциг (0:4) форвард гостей Тимо Вернер, держась за лодыжку, попросил замену. За несколько минут до этого против него нарушил правила капитан Шахтёра Тарас Степаненко.

Скандал перед матчем Шахтёр – РБ Лейпциг: стюарды щупали гостевым болельщицам интимные места

Считалось, что в этой травме виноват украинский полузащитник, но немецкие СМИ раскрыли новую информацию. Как информирует Kicker, Вернер жаловался на боль в ноге еще в раздевалке перед игрой. Однако клубный врач РБ Лейпциг разрешил тренеру выпускать нападающего на поле.

В четверг, 3 ноября Вернер пройдёт медицинское обследование. Именно тогда станет известна степень серьёзности его повреждения.

РБ Лейпциг разгромил Шахтер в битве за плей-офф Лиги чемпионов – "горняки" проведут весну в Лиге Европы