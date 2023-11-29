"Это был матч, в котором моя команда продемонстрировала характер, и мы показали, что можем победить любую команду в Европе.

Барселона одолела Порту и впервые за 3 года вышла в плей-офф ЛЧ – Шахтер должен выиграть на Драгау, чтобы пройти в 1/8

Мы растем. Во втором тайме Барселона имела преимущество. Мы пытались приспособиться, рисковали, но не были надежными в защите. В обоих матчах против каталонцев у нас были моменты, когда превосходили соперника. Проигрывать обидно.

Все решится в последнем раунде. У нас есть амбиции попасть в 1/8 финала. Теперь придется сыграть в финале квалификации", – цитирует Консейсау Marca.

Напомним, что Барселона досрочно оформила выход в плей-офф, набрав 12 баллов. Судьбу второй путевки в 1/8 Лиги чемпионов разыграют между собой Шахтер и Порту, которые имеют по девять очков.

Встреча между "горняками" и командой Консейсау состоится 13 декабря. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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