Ситуация в группе Н после победы Шахтера над Антверпеном усложнилась. "Горняки" догнали Барселону и Порту по очкам, но конкуренты свою встречу играли позже – и от ее результата зависел расклад на последний тур. Вариантов развития событий много, и почти в любой ситуации дончанам надо побеждать португальцев. Конкретно же в матче на Монжуике наименее выгодным был сценарий, в котором побеждают "драконы".

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Между тем, шансы на успех у Сержиу Консейсау были довольно серьезные. В первом матче Порту увозил Барселону, но каталонцы благодаря лайнсменам и VAR удержали скандальную победу. Сейчас же "блаугранас" потеряли двух ключевых исполнителей – Гави вылетел на 8-11 месяцев, а тер Штеген выпал из заявки из-за боли в спине.

Ничья с Райо Вальекано на выходных только усиливала скепсис. Гости ничем не уступали чемпиону Испании и даже немного превосходили. 11-10 по ударам (4-2 в створ, 3-3 из пределов штрафной), 0,98 xG vs 0,87, 28-24 по победам в единоборствах (8-7 в воздухе) – все эти показатели были в пользу португальцев.

Впрочем, в первые 25 минут "драконы" имели только перспективные комбинации и вхождения в штрафную без завершения. Барса была немного острее – уже на 8-й минуте забивать должен был Рафинья, который получил пространство и выстрелил из-за пределов штрафной под дальнюю штангу. Диего Кошта парировал.

Еще через две минуты удар вингера накрыли, однако мяч на правом краю штрафной подхватил Педри. Хавбек мог бить, но вместо этого покатил на линию вратарской. Левандовски на замыкание не успел, а лайнсмен показал офсайд. Порту ответил на 26-й минуте целым голом – это Тареми переправил мяч в сетку после подачи со стандарта, однако и здесь лайнсмен поднял флажок.

Впрочем, каталонцы после этого момента заколебались. Порту неожиданно прижал хозяев. Уже на 28-й минуте Галену получил передачу от Мариу, обыграл Кунде и мощно пробил с правого края штрафной – Пенья парировал, однако на 30-й минуте ему таки пришлось вынимать мяч из сетки.

Галену принял отскок после заблокированного выстрела Тареми и нанес удар, Пенья отбил на Галену, а тот расстрелял ворота с добивания. Его рывок откровенно проспал Де Йонг. 0:1!

Но счастье Порту продолжалось недолго. Ровно через две минуты Барселона отыгралась усилиями Канселу. Жоау сместился с левого фланга в штрафную, переиграв нескольких защитников и закрутив мяч в дальний угол – без шансов для Диего Кошты. 1:1! Еще через три минуты Фелиш мог вывести "блаугранас" вперед, замкнув прострел Рафиньи ударом метров с 10-ти, однако португалец запустил сферу в космос.

В конце первого тайма произошел еще один размен моментами. Рафинья на 42-й минуте подхватил отскок и пробил с линии штрафной – мяч летел точно в правый нижний угол, но разминулся со штангой! Порту ответил ударом Варелы с похожей позиции в левый угол, заставив Пенью парировать.

В конце концов, отдыхать команды отправились при ничейном счете, что было справедливо. "Драконы" круто провели первый тайм, однако уже после перерыва они выглядели не столь убедительно. Мягко говоря. До 80-й минуты гости не нанесли ни одного удара, борьбу проигрывали с треском (30-11 в пользу Барсы), упало количество и точность пасов.

Возможно, Порту решил защищать ничейный счет, хотя особой выгоды он не давал – при любых раскладах в следующем туре необходимо не проиграть Шахтеру. Впрочем, качество такой игры оказалось невысоким. Барса создавала моменты сразу после возобновления игры.

В прямом смысле. На 10-й секунде второго тайма Фелиш принял пас от Канселу, переиграл двух защитников и мощно пробил с линии штрафной. Порту спасла перекладина! Еще через минуту он снова обыгрался с Канселу и целил в правую "шестерку", однако точности не хватило.

Гости намека не поняли, за что прилетело наказание на 57-й минуте – очередной обыгрыш португальцев завершился прострелом, который Фелиш замкнул. На этот раз мяч попал в сетку. 2:1 Канселу на этом решил не останавливаться, классно навесив на Левандовски на 64-й минуте, однако Роберт головой пробил неточно.

Порту огрызнулся несколькими контратаками и в целом не сыпался. В середине второго тайма игру даже удалось выровнять, однако ничего особенного подопечные Сержиу Консейсау не создавали. Барселона же не собиралась останавливаться на 2:1, а особенно активным был Рафинья.

На 78-й минуте вингер открылся на правом краю штрафной и бахнул в ближний – точно в руки Кошти. На 80-й его выстрел парировали, а на добивании пытался сыграть свежий Торрес. На 88-й же бразилец замыкал заброс от Гюндогана на дальнюю штангу, пробив боковыми ножницами – Кошта исполнил сейв!

За свою расточительность хозяева могли быть наказаны. Это произошло на 80-й минуте, когда Тареми влетел на правую половину штрафной и выкатил мяч на ближний угол вратарской. Первым был Акино, который не смог переиграть Пенью с минимального расстояния. Акино подхватил мяч и попытался набросить вдоль линии вратарской, но защитники смогли выбить сферу.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Барселоны. "Блаугранас" набрали 12 очков и впервые за три года вернулись в плей-офф Лиги чемпионов. Порту же остается с равенством очков против Шахтера – судьба второй путевки в 1/8 финала решится в личной встрече на "Драгау" 13 декабря.

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