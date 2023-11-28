"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о победе Шахтера над Антверпеном.

Быстрый гол стал решающим

Шахтер обыграл Барселону и сделал заявку на плей-офф. Сегодня "горняки" впервые в этом сезоне подошли к матчу Лиги чемпионов в статусе фаворита. Команда Марино Пушича подтвердила прогнозы быстрым голом в ворота Антверпена. Шахтер отлично разыграл стандарт – Матвиенко головой замкнул подачу Зубкова со штрафного.

Шахтер – Антверпен – видео гола

У Шахтера было два варианта развития атак. Украинцы короткими перепасовками вытаскивали соперника в прессинг, после чего сразу переходили на чужую половину. Первый способ: заброс в свободную зону на быстрого Невертона. Второй способ: резкое изменение вектора атак от Судакова, который хорошими передачами находил Зубкова.

И все же эффективности этим атакам не хватало. Невертона накрывали, а на прострелы Гочолеишвили никто не откликался. Следующего момента пришлось ждать до конца первого тайма. Сикан и Криськив вывели на удар Невертона – потащил голкипер. А добивание Судакова было неточным.

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Антверпен играл на равных, но Шахтер был эффективнее

Ранний гол нельзя назвать случайным, но украинцам повезло, ведь игра была равной. Антверпен атаковал даже острее, ловя Шахтер на переходных фазах. После потерь чемпионы Украины не всегда успевали сориентироваться и перекрыть зоны – гости часто заходят в штрафную.

Конопля травмирован, у Ракицкого тоже проблемы со здоровьем, поэтому грузинские защитники были безальтернативными на флангах. На них постоянно оказывалось давление от Муи и Баликвиши. При переходе из атаки в оборону им не хватало подстраховки партнеров.

Антверпен организовал ряд хороших атак, но, к счастью, не довел их до ударов. В результате ошибки Судакова отличный шанс имел Янссен – удар нейтрализовал Азаров. Бельгийцы перегрузили фланг Иракли и вывели на голевую позицию Баликвишу – тот не распорядился своим шансом.

Кончики пальцев отобрали два шедевра

Во втором тайме продолжилась яркая игра с моментами обеих команд. Антверпен усилил давление на фланги еще больше и заставил оборону Шахтера играть на отбой. Янссен находил возможность пробить по воротам и претендовал на пенальти.

Дончане ответили хорошими атаками, в которых ключевые пасы на обострение отдавал Зубков. Шахтер имел два похожих момента, чтобы красиво удвоить преимущество. Азаров и Степаненко из-за пределов штрафной пушечными ударами пробили под перекладину. Оба выстрела чудом достал голкипер и кончиками пальцев перевел мяч в каркас ворот.

Марк ван Боммель из-за проблем с составом не имел особых возможностей усилить игру. Антверпен, однако, все равно нашел силы для штурма. Шахтеру пришлось отбиваться и нервничать, но команда Марино Пушича удержала победу. На последних секундах Зубков и Бондаренко вырвались в контратаку, а Артем чудом не забил.

Ризнык – гарант уверенности, "сухих" ворот и победы

Персонально хочется выделить троих "горняков". Кроме Судакова, конечно. Георгий – лучший игрок команды, абсолютно не теряющийся на уровне Лиги чемпионов. Можно говорить о менее очевидных героях: Дмитрии Ризныке, Александре Зубкове и Даниле Сикане. С Александром все очевидно: ассист, 4 паса под удар, 63% выигранной борьбы, а еще три отбора.

Ризнык стабильно спасал Шахтер после сложных ударов Муи и Баликвиши. Антверпен наиграл на гол, но Дмитрий уберег от 1,7 пропущенного гола в соответствии с системой xGOT. Восхищают даже не столько сейвы на линии, как уверенная игра на выходах. Голкипер "горняков" очень круто перехватывал мячи в партере и контролировал воздух. И не стоит забывать о помощи команде в выходе из обороны (8 из 12 точных дальних передач).

Сикан создал массу проблем бельгийской защите. 22-летний форвард с удивительной регулярностью цеплялся за мяч. Три выигранных верховых дуэли, три заработанных фола. Даниил находил правильные позиции и отбрасывал мяч партнерам. Ему не откажешь в умении сыграть тонко и эффективно.

Шахтер победил, набрал 9 очков и сравнялся с Барселоной и Порту. У конкурентов еще есть очный матч в запасе. "Горняки" гарантировали себе евровесну – третье место и плей-офф Лиги Европы уже в кармане. Но есть шанс зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре чемпионы Украины сыграют из Порту.