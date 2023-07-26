"Для нас это очень положительный результат, и мы показали хорошую игру. Сегодня играли две хорошие команды, но отмечу, что мы сейчас в хорошей форме, и ребята очень хорошо себя проявили в первом официальном матче сезона. Это только начало".

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Считаю результат закономерным. Мы приложили много усилий к этому результату, чтобы сегодня быть в хорошей форме. Но нельзя предсказать результат следующего матча, это нехорошее дело.

Увидим, что произойдет во второй встрече, ведь сегодня играли две хорошие команды. В будущем нас ждет интересный поединок. В общем, сегодня много вещей сложилось очень хорошо для нас.

Нам нужно быть сконцентрированными на втором матче, потому что Днепр-1 – сильная команда и может не простить ошибок, и любая ошибка в следующем матче может нам стоить путевки в следующий раунд Лиги чемпионов", – сказал Иван Йованович на пресс-конференции после матча.

Напомним, СК Днепр-1 в номинально домашней игре уступил Панатинаикосу со счетом 1:3. Ответный матч состоится во вторник, 1 августа, в Афинах.

СК Днепр-1 потерпел болезненное поражение в дебютном матче в ЛЧ, пропустив три гола от Панатинаикоса