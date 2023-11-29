Парижане не смогли переиграть на своем поле английский клуб (1:1). Все могло сложиться еще хуже для французов, если бы не пенальти, который в компенсированное время назначил Шимон Марциняк.

Боруссия Д вышла в плей-офф ЛЧ из "группы смерти", одолев Милан, ПСЖ спасся с Ньюкаслом на 90+8 благодаря пенальти.

Решение польского арбитра очень противоречивое. Ливраменто действительно играет рукой в штрафной площадке, но мяч отскочил от груди, а уже потом попал в руку. Бывший немецкий арбитр Мануэль Грефе предположил, что судья не получил правильно трактовку эпизода от помощников.

"Ливраменто получает мяч на коротком расстоянии от груди. Затем мяч попадает в естественно расположенную руку, которая плотно прилегает к телу. Или Шимон Марциняк не увидел контакта с грудью, или ему дали неправильный совет – следите за сигналом рукой – или он уступил из-за некоторых возможных штрафов", – написал в своих соцсетях Грефе.

Сейчас парижане занимают вторую строчку с 7 баллами, а "сороки" находятся на третьем месте с 5 очками.

Шахтер обыграл Антверпен и гарантировал евровесну с надеждами на плей-офф ЛЧ – ранний гол, два почти шедевра и супер-потрошитель.