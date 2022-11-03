Врач РБ Лейпциг ошибся в прогнозе – форвард Тимо Вернер выбыл до конца 2022 года и не поедет на чемпионат мира.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер пропустит ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы, полученной в матче с Шахтёром в ЛЧ. Об этом информирует официальный Твиттер клуба.

Степаненко не виноват? Вернер жаловался на боль в ноге еще перед выходом на поле

Сообщается, что обследование левой лодыжки Вернера выявило разрыв связки синдесмоза. Таким образом, Вернер сможет вернуться на поле не ранее 2023 года.

Напомним, что главный тренер РБ Лейпциг Марко Розе после матча заявил, что врач команды не считает травму Вернера серьёзной.

Считалось, что Вернера травмировал полузащитник Шахтёра Тарас Степаненко, но Розе также сообщил о том, что Тимо жаловался на боль в лодыжке ещё перед игрой. И, тем не менее, врач РБ Лейпциг разрешил игроку выйти на поле.

РБ Лейпциг разгромил Шахтер в битве за плей-офф Лиги чемпионов – "горняки" проведут весну в Лиге Европы