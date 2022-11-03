Лікар РБ Лейпциг помилився у прогнозі – форвард Тімо Вернер вибув до кінця 2022 року і не поїде на чемпіонат світу.

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер пропустить ЧС-2022 у Катарі через травму, отриману в матчі з Шахтарем у ЛЧ. Про це повідомляє офіційний Твіттер клубу.

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Повідомляється, що обстеження лівої кісточки Вернера виявило розрив зв'язки синдесмозу. Таким чином Вернер зможе повернутися на поле не раніше 2023 року.

Нагадаємо, що головний тренер РБ Лейпциг Марко Розе після матчу заявив, що лікар команди не вважає травму Вернера серйозною.

Вважалося, що Вернера травмував півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко, але Розе також повідомив, що Тімо скаржився на біль у кісточці ще перед грою. Проте лікар РБ Лейпциг дозволив гравцеві вийти на поле.

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