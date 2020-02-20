Тоттенхэм – РБ Лейпциг: Моуринью расхвалил свою команду, несмотря на поражение в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился эмоциями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.

"Ребята сделали все, что могли. Это удивительная команда с потрясающими игроками. Мы старались изо всех сил. Я благодарю болельщиков за поддержку. В этом противостоянии ничего не решено. Мы не первая команда, проигравшая дома 0:1. Бывали такие, которые затем проходили дальше, почему бы нам тоже не сделать это?

Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1 – видео гола и обзор матча

У Лейпцига было больше ресурсов. Я попытался сыграть с Лукасом Моурой и Бергвейном впереди, но они были очень уставшими. Если вы хотите анализировать игру, то должны посмотреть на нашу ситуацию. Мы в очень сложной ситуации. Я очень горжусь игроками. Что меня беспокоит больше всего – это то, что эта ситуация будет продолжаться до конца сезона. Говоря о следующей игре с Лейпцигом, я могу гарантировать: мы поедем туда, чтобы показать наш максимум", – цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм на своем поле минимально уступил РБ Лейпциг – 0:1. Ответный матч состоится 10 марта.

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