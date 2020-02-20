Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1 – видео гола и обзор матча

Тоттенхэм принимал РБ Лейпциг в рамках плей-офф финала Лиги чемпионов. Смотрите видео гола и обзор матча на Футбол 24.

Гости сразу показали прошлогоднему финалисту турнира, что легкой прогулки не будет. Игроки немецкого клуба активно атаковали соперника.

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Лишь во втором тайме благодаря реализованному пенальти от Вернера РБ Лейпциг открыл счет. Несмотря на все попытки "шпор" спасти хотя бы ничью, защита гостей в тандеме с голкипером действовал надежно.

Ответный матч между этими соперниками состоится 10 марта, где и решится судьба путевки в четвертьфинал.

Тоттенхэм дома минимально уступил РБ Лейпциг и ухудшил шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов