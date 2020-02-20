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Тоттенхем – РБ Лейпциг: Моурінью розхвалив свою команду попри поразку в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ

09:30 709 Читать на русском
Тоттенхем – РБ Лейпциг: Моурінью розхвалив свою команду попри поразку в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ
Жозе Моурінью / Твіттер ФК Тоттенхем

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью поділився емоціями після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг.

 
Тімо Вернер 58’
58’ Тімо Вернер

"Хлопці зробили все, що могли. Це дивовижна команда з приголомшливими гравцями. Ми намагалися з усіх сил. Я дякую уболівальникам за підтримку. У цьому протистоянні нічого не вирішено. Ми не перша команда, яка програла вдома 0:1. Бували такі, які потім проходили далі, чому б нам теж не зробити це?

Тоттенхем – РБ Лейпциг – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У Лейпцига було більше ресурсів. Я ж спробував зіграти з Лукасом Моурою і Бергвейном попереду, але вони були дуже втомленими. Якщо ви хочете аналізувати гру, то повинні подивитися на нашу ситуацію. Ми в дуже складній ситуації. Я дуже пишаюся гравцями. Що мене турбує найбільше – це те, що ця ситуація триватиме до кінця сезону. Говорячи про наступну гру з Лейпцигом, я можу гарантувати: ми поїдемо туди, щоб показати наш максимум", – цитує Моурінью офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем на власному полі мінімально поступився РБ Лейпциг – 0:1. Матч-відповідь відбудеться 10 березня.

Тоттенхем удома мінімально поступився РБ Лейпциг і погіршив шанси на чвертьфінал Ліги чемпіонів

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