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Тоттенхэм – РБ Лейпциг: Моуринью поставил немецкий клуб в один ряд с Реалом и Барселоной

20:03 12 Читати українською
Тоттенхэм – РБ Лейпциг: Моуринью поставил немецкий клуб в один ряд с Реалом и Барселоной
Жозе Моуринью / Фото AP

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью предостерег свою команду от недооценки соперника в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

"У Барселоны и Реала большая история, фундамент, влияние на футбол. Но у Лейпцига сила замечательной команды и замечательных игроков. Пусть у них нет такой истории, как у больших клубов, но у Лейпцига есть потенциал.

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Они ведут борьбу за титул в Бундеслиге, занимали первое место в турнирной таблице. Это много значит", – цитирует Моуринью BBC.

Напомним, финалист прошлогоднего розыгрыша ЛЧ встретится с РБ Лейпциг уже сегодня, 19 февраля, начало в 22:00.

После 22-х туров Бундеслиги РБ Лейпциг находится на второй строчке, отставая всего на очко от Баварии.

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