Моуринью шокировал новостями о травме Сона – проблемы корейца значительно хуже, чем ожидалось

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью дал свой вердикт физическому состоянию нападающего Сон Хын Мина.

"Я не рассчитываю, что он вернется до конца сезона. Если он успеет сыграть две-три игры, то это потому, что наш пресс-атташе очень оптимистичен, и я надеюсь, что он прав. Но я не думаю об этом.

Сон сломал руку и пропустит 1/8 финала Лиги чемпионов – очередная потеря лидера для Тоттенхэма

Худшую ситуацию невозможно представить, это очевидно. Мы ничего не можем сделать, будем играть с теми, кто есть в наличии. Я волновался, что не буду иметь нападающих на скамейке, сейчас у меня нет вариантов даже на поле", – приводит слова Моуринью ВВС.

Напомним, ранее сообщалось, что южнокореец пропустит только 6-8 недель.

Барса впоралася з антагоністом, Фонсека програв Маліновському битву за ЛЧ, бомбезний Лаціо, клоунада ПСЖ – огляд вікенду