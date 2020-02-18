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Моуринью шокировал новостями о травме Сона – проблемы корейца значительно хуже, чем ожидалось

16:47 161 Читати українською
Моуринью шокировал новостями о травме Сона – проблемы корейца значительно хуже, чем ожидалось
Сон и Моуринью / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью дал свой вердикт физическому состоянию нападающего Сон Хын Мина.

"Я не рассчитываю, что он вернется до конца сезона. Если он успеет сыграть две-три игры, то это потому, что наш пресс-атташе очень оптимистичен, и я надеюсь, что он прав. Но я не думаю об этом.

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Худшую ситуацию невозможно представить, это очевидно. Мы ничего не можем сделать, будем играть с теми, кто есть в наличии. Я волновался, что не буду иметь нападающих на скамейке, сейчас у меня нет вариантов даже на поле", – приводит слова Моуринью ВВС.

Напомним, ранее сообщалось, что южнокореец пропустит только 6-8 недель.

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Теги
Англия Сон Хын Мин Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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