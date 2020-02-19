Тоттенхем – РБ Лейпциг: Моурінью поставив німецький клуб в один ряд з Реалом і Барселоною

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью застеріг свою команду від недооцінки суперника в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"У Барселони і Реала є велика історія, фундамент, вплив на футбол. Але у Лейпцига є сила чудової команди і чудових гравців. Нехай у них немає такої історії, як у великих клубів, але у Лейпцига є потенціал.

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Вони ведуть боротьбу за титул в Бундеслізі, займали перше місце в турнірній таблиці. Це багато значить", – цитує Моурінью BBC.

Нагадаємо, фіналіст минулорічного розіграшу ЛЧ зустрінеться з РБ Лейпциг вже сьогодні, 19 лютого, початок о 22:00.

Після 22-х турів Бундесліги РБ Лейпциг перебуває на другій сходинці, відстаючи лише на очко від Баварії.

Тоттенхем – РБ Лейпциг: знекровлені "шпори" Моурінью спробують зупинити віце-лідера Бундесліги в 1/8 ЛЧ