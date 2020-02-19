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Тоттенхем – РБ Лейпциг: Моурінью поставив німецький клуб в один ряд з Реалом і Барселоною

19 лютого 20:03 431 Читать на русском
Тоттенхем – РБ Лейпциг: Моурінью поставив німецький клуб в один ряд з Реалом і Барселоною
Жозе Моурінью / Фото AP

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью застеріг свою команду від недооцінки суперника в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 
Тімо Вернер 58’
58’ Тімо Вернер

"У Барселони і Реала є велика історія, фундамент, вплив на футбол. Але у Лейпцига є сила чудової команди і чудових гравців. Нехай у них немає такої історії, як у великих клубів, але у Лейпцига є потенціал.

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Вони ведуть боротьбу за титул в Бундеслізі, займали перше місце в турнірній таблиці. Це багато значить", – цитує Моурінью BBC.

Нагадаємо, фіналіст минулорічного розіграшу ЛЧ зустрінеться з РБ Лейпциг вже сьогодні, 19 лютого, початок о 22:00.

Після 22-х турів Бундесліги РБ Лейпциг перебуває на другій сходинці, відстаючи лише на очко від Баварії.

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Теги
Ліга чемпіонів Жозе Моурінью Жозе Моурінью Тоттенхем - РБ Лейпциг Тоттенхем Тоттенхем Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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