Тоттенхэм – Манчестер Сити: УЕФА назвал арбитра первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Голландец Бьорн Кюйперс будет работать на матче 1/4 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Манчестер Сити.

На поединке Тоттенхэм – Манчестер Сити будет работать бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кюйперсом. Ассистенты – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. В качестве видеоасистента рефери выступит Данни Маккели. Четвертый рефери – Уильям Коллам, информирует официальный сайт УЕФА.

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К слову, Александр Зинченко пропустит этот матч из-за травмы, полученной в матче 33-го тура АПЛ против Кардиффа.

Матч Тоттенхэм – Манчестер Сити пройдет 9 апреля, начало в 22:00. Ответный матч пройдет 17 апреля, а через 3 дня команды встретятся еще и в рамках чемпионата Англии.

Победитель этой пары в полуфинале сыграет против Аякса или Ювентуса.

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