Тоттенхэм – Ливерпуль: почему я буду болеть за команду Клоппа в финале Лиги чемпионов

Тоттенхэм и Ливерпуль определят победителя Лиги чемпионов 2018/19, финал которой состоится 1 июня в Мадриде. "Футбол 24" приводит причины, почему в финале самого престижного клубного турнира Европы стоит поддержать Юргена Клоппа и его подопечных.

Ливерпуль и Тоттенхэм сойдутся в английском финале Лиги чемпионов, который пройдет на мадридском Ванда Метрополитано 1 июня. Стартовый свисток словенского арбитра Дамира Скомины прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз на финал Лиги чемпионов 2018/19

Ливерпуль второй раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа год назад была в шаге от завоевания самого престижного европейского клубного трофея, однако на киевском НСК Олимпийский уступила мадридскому Реалу – да, именно тот финал с шедевром Гарета Бейла и "бабочками" Лориса Кариуса. И вот теперь "красные" через год после того досадного поражения вновь попытаются стать сильнейшей командой Европы. "Футбол 24" объясняет, почему в финале ЛЧ 2018/19 стоит поддержать именно Ливерпуль.

Харизматичный Юрген Клопп заслужил выиграть трофей

Матч против Тоттенхэма станет уже 4-м еврокубковым финалом для 51-летнего немецкого тренера, причем предыдущие 3 завершились поражениями команды Клоппа. В 2013 году его Боруссия проиграла Баварии, пропустив решающий гол от Арьена Роббена на 89-й минуте поединка. Интересно, что этот финал проходил на Уэмбли – стадионе, который последние почти два сезона был домашним для Тоттенхэма.

Второй раз Клопп проиграл еврокубковый финал уже с Ливерпулем – в 2016 году мерсисайдцы в финале Лиги Европы уступили Севилье, которую возглавлял Унаи Эмери. "Красные" выиграли первый тайм, но во второй половине игры пропустили трижды и довольствовались лишь медалями финалиста турнира. Ну и проигранный Реалу финал ЛЧ летней давности еще свеж в памяти – досадная травма Мохамеда Салаха, слезы египтянина, трагедия Лориса Кариуса и шедевр Гарета Бейла, который стал украшением того майского вечера на киевском НСК Олимпийский.

В целом Клопп проиграл уже 6 финалов подряд – кроме уже упоминавшихся еврокубков, были еще поражения в решающем матче Кубка английской лиги 2015/16 и финалах Кубка Германии 2013/14 и 2014/15. Единственный случай, когда команда немца выиграла решающий кубковый поединок, датирован в сезоне 2011/12 – тогда Боруссия Д разнесла Баварию 5:2 и завоевала Кубок Германии. Да и вообще, последний трофей в активе Клоппа (Суперкубок Германии) датирован еще 2014-м годом! Нефарт когда-то должен завершиться – почему бы этому не произойти в субботу?

Клопп по-настоящему влюбил в себя поклонников "красных". До прихода немца Ливерпуль не играл в финалах еврокубка с 2007 года, а теперь это третий финал за 4 сезона. Ливерпуль снова стал грандом европейского футбола, подарив фанатам такие исторические победы, как в полуфинале над Барселоной.

За время работы немца в Англии Ливерпуль получил немалую армию новых поклонников, которые восхищаются стилем игры команды и работой герра Юргена. Сезон 2018/19 стал лучшим для мерсисайдцев за последние годы – команда вела борьбу за чемпионство до последнего тура, но все же проиграла титул феноменальному Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы. Парадоксально – несмотря на все увлечения работой Клоппа, его Ливерпуль все еще не выиграл ни одного трофея. Поэтому финал ЛЧ против Тоттенхэма – настоящий момент истины для 51-летнего немецкого наставника.

Безусловно, Юрген Клопп – один из лучших тренеров современности, а в плане харизмы с ним могут поспорить единицы. После финала против Реала немец спел с фанатами "красных", пообещав все же привезти Кубок Лиги чемпионов в Ливерпуль. Такая возможность появится у Клоппа уже 1 июня – черт побери, этот тренер заслуживает того, чтобы наконец-то выиграть трофей! Именно такие по-хорошему безумные наставники заставляют людей любить футбол.

Ливерпуль прошел более тяжелый путь к финалу

Турнирный путь Ливерпуля до решающего поединка сезона кажется тяжелее, чем у его оппонента. Соперниками мерсисайдцев в группе были крепкий Наполи, Црвена Звезда и амбициозный ПСЖ. "Красные" были в шаге от вылета из ЛЧ, проиграв все 3 выездных поединка, но в судьбоносном матче с Наполи сумели выбить из турнира команду Карло Анчелотти, а сами вышли в плей-офф, набрав 9 очков. В матчах на вылет команда Клоппа прошла Баварию, Порту и Барселону, причем последнюю – с невероятным камбэком дома (4:0) после разгромного поражения на Камп Ноу (0:3).

Тоттенхэм в группе играл с той же Барселоной, Интером и ПСВ и чудом вышел в плей-офф. После 3-х туров в активе "шпор" было лишь одно очко, но во втором круге команда Почеттино одолела голландцев и "нерадзурри", а в последнем туре вырвала очко на Камп Ноу. Интер в параллельной встрече не сумел обыграть ПСВ и отдал путевку в 1/8 финала английской команде.

В двух из трех стадий плей-офф "шпоры" проходили дальше лишь благодаря большему количеству выездных голов. В четвертьфинале с Манчестер Сити подопечные Почеттино проиграли на выезде 3:4 после домашней победы 1:0 и вышли в полуфинал. Причем Тоттенхэм прошел дальше не в последнюю очередь благодаря VAR, после использования которого был отменен гол Рахима Стерлинга на последних секундах того невероятного поединка.

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Полуфинальная дуэль против Аякса также стала драматичной. Тоттенхэм проиграл дома 0:1, а в ответном матче "горел" 0:2. Аякс, у которого все получалось, очевидно, расслабился, а гости наоборот пошли ва-банк. Хет-трик Лукаса Моуры (причем последний гол бразилец провел на последних секундах) вывел сенсационную команду Почеттино в финал Лиги чемпионов.

Единственной командой, которую лондонцы прошли без особых проблем, стала Боруссия Д. Вице-чемпионы Германии 2018/19 проиграли Тоттенхэму оба поединка – 0:3 в Лондоне и 0:1 в Дортмунде. Да и из группы Тоттенхэм вышел только благодаря ничьей Интера и ПСВ в последнем туре.

Поэтому, по нашему мнению, Ливерпуль на пути к желанному Кубку чемпионов прошел более сложный путь. Чего стоит только невероятный камбэк не в оптимальном составе в матче против Барселоны! Тоттенхэм в финале оказался в определенной степени случайно – не в последнюю очередь благодаря недооценке сразу нескольких оппонентов, особенно Аякса. Справедливость должна восторжествовать – Ливерпуль больше заслуживает трофей.

Величественная история с украинским следом

Ливерпуль – одна из самых титулованных команд мира. Мерсисайдцы выиграли 11 еврокубков – четвертый результат после Реала, Барселоны и Милана. Они 18 раз завоевывали титул чемпионов Англии, но ни разу не выигрывали Премьер-лигу. В случае победы над Тоттенхэмом Ливерпуль возьмет свой 6-й Кубок чемпионов и обойдет по этому показателю Баварию и Милан.

Мерсисайдцы дали миру немало футбольных легенд – начиная от Билла Шенкли и Боба Бейсли, завершая Стивеном Джеррардом и Джейми Каррагером. А сколько выдающихся футболистов в разное время защищали цвета "красных" – не счесть. Иан Раш, Кенни Далглиш, Кевин Киган, Майкл Оуэн, Робби Фаулер, Луис Суарес, Хаби Алонсо, Рэй Клеменс, Пепе Рейна, Фернандо Торрес – все они являются частью Ливерпуля, о них до сих пор помнят. К слову, цвета Ливерпуля свое время защищал и Андрей Воронин, бывший нападающий сборной Украины. Пусть он и не оставил весомого следа в Англии, но хоть какое-то время носил футболку великого клуба – почему бы не поддержать команду, которая некоторое время была не чужой для Украины?

Нынешний Ливерпуль Клоппа – особенная команда. Эти ребята, хоть и является частью истории, однако голодные к победам. Они – не машина, которая завоевывает трофеи. Они просто наслаждаются тем, что умеют делать – играть в футбол. Они – отсутствие страха и дорога к мечте. И именно поэтому они "никогда не будут одинокими".

Мерсисайдцы лучше и стабильнее провели сезон

Ливерпуль в сезоне 2018/19 набрал 97 очков в АПЛ, потерпев лишь одно поражение, но не стал чемпионом – это просто невероятно! На пути Клоппа и его ребят стала удивительная команда Хосепа Гвардиолы, которая набрала на один пункт больше. Практически в любом другом сезоне АПЛ "красные" стали бы чемпионами, но здесь им откровенно не повезло нарваться на оппонента, который демонстрировал чуточку лучшие результаты. Если после такого Ливерпуль проиграет еще и ЛЧ – это будет не совсем справедливо.

Тоттенхэм в течение сезона потерпел 19 (!!!) поражений во всех турнирах, из них 4 – в Лиге чемпионов. "Шпоры", которые определенное время считались даже претендентом на чемпионство, провалили вторую половину сезона. Поражение от Бернли 23 февраля начало черную серию команды Почеттино – в 17-ти поединках лондонцы выиграли лишь 6 матчей, зато сразу 9 раз проиграли. Разве это уровень команды, которая может стать сильнейшей в Европе?

Зато у Ливерпуля ситуация кардинально противоположная. Подопечные Клоппа лишь 7 раз покидали поле побежденными в поединках всех турниров, причем в финальном отрезке сезона мерсисайдцы демонстрировали отличные результаты – только одно поражение от Барcелоны в последних 14-ти поединках. Всех остальных соперников Ливерпуль одолел, а у той же Барселоны взял убедительный реванш в ответном матче.

Причем Ливерпуль в сезоне 2018/19 уже не так зависел от игры Мохамеда Салаха, как это было в прошлом сезоне. Египтянин прогнозируемо сдал – в его активе 26 голов во всех турнирах против 44-х годом ранее. Зато существенно добавил Садио Мане, который проводит лучший сезон в карьере. В активе сенегальца те же 26 забитых мячей, автором еще 16-ти стал Роберто Фирмино. Да и возле собственных ворот у Ливерпуля полный порядок – ван Дейк и Алиссон добавили солидности обороне "красных", которая стала лучшей в АПЛ 2018/19 (всего 22 пропущенных мяча). Поэтому, в отличие от прошлого сезона, нынешняя команда Клоппа выглядит более сбалансированной.

К слову, не стоит забывать, что в обоих очных матчах сезона Ливерпуль одолел Тоттенхэм – дважды со счетом 2:1. Да, накануне финала это не имеет большого значения, но является очень показательным. Лучшая атака, лучшая защита, более стабильные результаты в течение года – все это побуждает поддержать мерсисайдцев и в последнем матче сезона.

Невероятные болельщики

Фанаты Ливерпуля, безусловно, считаются одними из лучших в мире. Их знаменитое "You'll never walk alone" стало хитом много лет назад. Эта песня до сих пор вызывает мурашки по коже, особенно у тех, кому посчастливилось услышать этот знаменитый гимн вживую.

Они всегда поддерживают команду, при любых обстоятельствах. Даже в том легендарном стамбульском финале именно их пение в перерыве при счете 0:3 вдохновило игроков Ливерпуля на камбэк. Среди них мало так называемых "глоров" – ведь команда в последние годы не выигрывает никаких трофеев. Мерсисайдцы – это не Барселона, Реал или Манчестер Сити, они не выигрывают титулы пачками, и поэтому болеть за них – не тренд, а зов души. Они ждут чемпионский титул Англии почти 30 лет, но продолжают верить.

Именно болельщики на Энфилде создают особую атмосферу – недаром домашний стадион является настоящей крепостью для Ливерпуля, который второй сезон подряд не проиграл ни одного матча на родной арене как в чемпионате, так и в еврокубках. Именно они своим бешеным давлением заставили дрожать ноги игроков Барселоны, которые в итоге выглядели посмешищем и не удержали домашней победы 3:0, прекратив борьбу за Кубок Лиги чемпионов.

Liverpool players in front of the Kop at the end of one of its greatest nights pic.twitter.com/sGyewazhXO — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 7 травня 2019 р.

Они стали свидетелями одних из самых больших трагедий в истории футбола – Эйзель и Хиллсборо. Некоторые из болельщиков Ливерпуля отдали жизни прямо на стадионах, поддерживая свою команду. И именно поэтому они как никто заслуживают этот трофей.

Нет никаких сомнений, что в Мадриде их будет море. Если не на стадионе, то вблизи него. Ливерпуль и его поклонники имеют уникальный шанс взять хоть крохотный реванш у Реала, отпраздновав победу в Лиге чемпионов в столице Испании на площади Сибелес, где традиционно отмечают титулы болельщики "бланкос". Согласитесь, это было бы красиво.

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