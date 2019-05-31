toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ НИГЕРИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Тоттенхэм – Ливерпуль: почему я буду болеть за команду Клоппа в финале Лиги чемпионов

12:00 52 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: почему я буду болеть за команду Клоппа в финале Лиги чемпионов
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов 2018/19
Юрий Яковлев Юрий Яковлев

Тоттенхэм и Ливерпуль определят победителя Лиги чемпионов 2018/19, финал которой состоится 1 июня в Мадриде. "Футбол 24" приводит причины, почему в финале самого престижного клубного турнира Европы стоит поддержать Юргена Клоппа и его подопечных.

 

Ливерпуль и Тоттенхэм сойдутся в английском финале Лиги чемпионов, который пройдет на мадридском Ванда Метрополитано 1 июня. Стартовый свисток словенского арбитра Дамира Скомины прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз на финал Лиги чемпионов 2018/19

Ливерпуль второй раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа год назад была в шаге от завоевания самого престижного европейского клубного трофея, однако на киевском НСК Олимпийский уступила мадридскому Реалу – да, именно тот финал с шедевром Гарета Бейла и "бабочками" Лориса Кариуса. И вот теперь "красные" через год после того досадного поражения вновь попытаются стать сильнейшей командой Европы. "Футбол 24" объясняет, почему в финале ЛЧ 2018/19 стоит поддержать именно Ливерпуль.

Харизматичный Юрген Клопп заслужил выиграть трофей

Матч против Тоттенхэма станет уже 4-м еврокубковым финалом для 51-летнего немецкого тренера, причем предыдущие 3 завершились поражениями команды Клоппа. В 2013 году его Боруссия проиграла Баварии, пропустив решающий гол от Арьена Роббена на 89-й минуте поединка. Интересно, что этот финал проходил на Уэмбли – стадионе, который последние почти два сезона был домашним для Тоттенхэма.

Второй раз Клопп проиграл еврокубковый финал уже с Ливерпулем – в 2016 году мерсисайдцы в финале Лиги Европы уступили Севилье, которую возглавлял Унаи Эмери. "Красные" выиграли первый тайм, но во второй половине игры пропустили трижды и довольствовались лишь медалями финалиста турнира. Ну и проигранный Реалу финал ЛЧ летней давности еще свеж в памяти – досадная травма Мохамеда Салаха, слезы египтянина, трагедия Лориса Кариуса и шедевр Гарета Бейла, который стал украшением того майского вечера на киевском НСК Олимпийский.

В целом Клопп проиграл уже 6 финалов подряд – кроме уже упоминавшихся еврокубков, были еще поражения в решающем матче Кубка английской лиги 2015/16 и финалах Кубка Германии 2013/14 и 2014/15. Единственный случай, когда команда немца выиграла решающий кубковый поединок, датирован в сезоне 2011/12 – тогда Боруссия Д разнесла Баварию 5:2 и завоевала Кубок Германии. Да и вообще, последний трофей в активе Клоппа (Суперкубок Германии) датирован еще 2014-м годом! Нефарт когда-то должен завершиться – почему бы этому не произойти в субботу?

Тоттенхем – Ліверпуль фінал ЛЧ 2018/19 Клопп

Клопп по-настоящему влюбил в себя поклонников "красных". До прихода немца Ливерпуль не играл в финалах еврокубка с 2007 года, а теперь это третий финал за 4 сезона. Ливерпуль снова стал грандом европейского футбола, подарив фанатам такие исторические победы, как в полуфинале над Барселоной.

За время работы немца в Англии Ливерпуль получил немалую армию новых поклонников, которые восхищаются стилем игры команды и работой герра Юргена. Сезон 2018/19 стал лучшим для мерсисайдцев за последние годы – команда вела борьбу за чемпионство до последнего тура, но все же проиграла титул феноменальному Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы. Парадоксально – несмотря на все увлечения работой Клоппа, его Ливерпуль все еще не выиграл ни одного трофея. Поэтому финал ЛЧ против Тоттенхэма – настоящий момент истины для 51-летнего немецкого наставника.

Безусловно, Юрген Клопп – один из лучших тренеров современности, а в плане харизмы с ним могут поспорить единицы. После финала против Реала немец спел с фанатами "красных", пообещав все же привезти Кубок Лиги чемпионов в Ливерпуль. Такая возможность появится у Клоппа уже 1 июня – черт побери, этот тренер заслуживает того, чтобы наконец-то выиграть трофей! Именно такие по-хорошему безумные наставники заставляют людей любить футбол.

Ливерпуль прошел более тяжелый путь к финалу

Турнирный путь Ливерпуля до решающего поединка сезона кажется тяжелее, чем у его оппонента. Соперниками мерсисайдцев в группе были крепкий Наполи, Црвена Звезда и амбициозный ПСЖ. "Красные" были в шаге от вылета из ЛЧ, проиграв все 3 выездных поединка, но в судьбоносном матче с Наполи сумели выбить из турнира команду Карло Анчелотти, а сами вышли в плей-офф, набрав 9 очков. В матчах на вылет команда Клоппа прошла Баварию, Порту и Барселону, причем последнюю – с невероятным камбэком дома (4:0) после разгромного поражения на Камп Ноу (0:3).

Тоттенхем – Ліверпуль фінал Ліги чемпіонів 2018/19

Тоттенхэм в группе играл с той же Барселоной, Интером и ПСВ и чудом вышел в плей-офф. После 3-х туров в активе "шпор" было лишь одно очко, но во втором круге команда Почеттино одолела голландцев и "нерадзурри", а в последнем туре вырвала очко на Камп Ноу. Интер в параллельной встрече не сумел обыграть ПСВ и отдал путевку в 1/8 финала английской команде.

В двух из трех стадий плей-офф "шпоры" проходили дальше лишь благодаря большему количеству выездных голов. В четвертьфинале с Манчестер Сити подопечные Почеттино проиграли на выезде 3:4 после домашней победы 1:0 и вышли в полуфинал. Причем Тоттенхэм прошел дальше не в последнюю очередь благодаря VAR, после использования которого был отменен гол Рахима Стерлинга на последних секундах того невероятного поединка.

Банда Ніколсона попереду часу: останній гучний успіх Тоттенхема в Кубку європейських чемпіонів

Полуфинальная дуэль против Аякса также стала драматичной. Тоттенхэм проиграл дома 0:1, а в ответном матче "горел" 0:2. Аякс, у которого все получалось, очевидно, расслабился, а гости наоборот пошли ва-банк. Хет-трик Лукаса Моуры (причем последний гол бразилец провел на последних секундах) вывел сенсационную команду Почеттино в финал Лиги чемпионов.

Единственной командой, которую лондонцы прошли без особых проблем, стала Боруссия Д. Вице-чемпионы Германии 2018/19 проиграли Тоттенхэму оба поединка – 0:3 в Лондоне и 0:1 в Дортмунде. Да и из группы Тоттенхэм вышел только благодаря ничьей Интера и ПСВ в последнем туре.

Поэтому, по нашему мнению, Ливерпуль на пути к желанному Кубку чемпионов прошел более сложный путь. Чего стоит только невероятный камбэк не в оптимальном составе в матче против Барселоны! Тоттенхэм в финале оказался в определенной степени случайно – не в последнюю очередь благодаря недооценке сразу нескольких оппонентов, особенно Аякса. Справедливость должна восторжествовать – Ливерпуль больше заслуживает трофей.

Величественная история с украинским следом

Ливерпуль – одна из самых титулованных команд мира. Мерсисайдцы выиграли 11 еврокубков – четвертый результат после Реала, Барселоны и Милана. Они 18 раз завоевывали титул чемпионов Англии, но ни разу не выигрывали Премьер-лигу. В случае победы над Тоттенхэмом Ливерпуль возьмет свой 6-й Кубок чемпионов и обойдет по этому показателю Баварию и Милан.

Мерсисайдцы дали миру немало футбольных легенд – начиная от Билла Шенкли и Боба Бейсли, завершая Стивеном Джеррардом и Джейми Каррагером. А сколько выдающихся футболистов в разное время защищали цвета "красных" – не счесть. Иан Раш, Кенни Далглиш, Кевин Киган, Майкл Оуэн, Робби Фаулер, Луис Суарес, Хаби Алонсо, Рэй Клеменс, Пепе Рейна, Фернандо Торрес – все они являются частью Ливерпуля, о них до сих пор помнят. К слову, цвета Ливерпуля свое время защищал и Андрей Воронин, бывший нападающий сборной Украины. Пусть он и не оставил весомого следа в Англии, но хоть какое-то время носил футболку великого клуба – почему бы не поддержать команду, которая некоторое время была не чужой для Украины?

Тоттенхем – Ліверпуль Андрій Воронін збірна України

Нынешний Ливерпуль Клоппа – особенная команда. Эти ребята, хоть и является частью истории, однако голодные к победам. Они – не машина, которая завоевывает трофеи. Они просто наслаждаются тем, что умеют делать – играть в футбол. Они – отсутствие страха и дорога к мечте. И именно поэтому они "никогда не будут одинокими".

Мерсисайдцы лучше и стабильнее провели сезон

Ливерпуль в сезоне 2018/19 набрал 97 очков в АПЛ, потерпев лишь одно поражение, но не стал чемпионом – это просто невероятно! На пути Клоппа и его ребят стала удивительная команда Хосепа Гвардиолы, которая набрала на один пункт больше. Практически в любом другом сезоне АПЛ "красные" стали бы чемпионами, но здесь им откровенно не повезло нарваться на оппонента, который демонстрировал чуточку лучшие результаты. Если после такого Ливерпуль проиграет еще и ЛЧ – это будет не совсем справедливо.

Тоттенхэм в течение сезона потерпел 19 (!!!) поражений во всех турнирах, из них 4 – в Лиге чемпионов. "Шпоры", которые определенное время считались даже претендентом на чемпионство, провалили вторую половину сезона. Поражение от Бернли 23 февраля начало черную серию команды Почеттино – в 17-ти поединках лондонцы выиграли лишь 6 матчей, зато сразу 9 раз проиграли. Разве это уровень команды, которая может стать сильнейшей в Европе?

Зато у Ливерпуля ситуация кардинально противоположная. Подопечные Клоппа лишь 7 раз покидали поле побежденными в поединках всех турниров, причем в финальном отрезке сезона мерсисайдцы демонстрировали отличные результаты – только одно поражение от Барcелоны в последних 14-ти поединках. Всех остальных соперников Ливерпуль одолел, а у той же Барселоны взял убедительный реванш в ответном матче.

Тоттенхем – Ліверпуль фінал Ліги чемпіонів 2018/19 Барселона Мессі

Причем Ливерпуль в сезоне 2018/19 уже не так зависел от игры Мохамеда Салаха, как это было в прошлом сезоне. Египтянин прогнозируемо сдал – в его активе 26 голов во всех турнирах против 44-х годом ранее. Зато существенно добавил Садио Мане, который проводит лучший сезон в карьере. В активе сенегальца те же 26 забитых мячей, автором еще 16-ти стал Роберто Фирмино. Да и возле собственных ворот у Ливерпуля полный порядок – ван Дейк и Алиссон добавили солидности обороне "красных", которая стала лучшей в АПЛ 2018/19 (всего 22 пропущенных мяча). Поэтому, в отличие от прошлого сезона, нынешняя команда Клоппа выглядит более сбалансированной.

К слову, не стоит забывать, что в обоих очных матчах сезона Ливерпуль одолел Тоттенхэм – дважды со счетом 2:1. Да, накануне финала это не имеет большого значения, но является очень показательным. Лучшая атака, лучшая защита, более стабильные результаты в течение года – все это побуждает поддержать мерсисайдцев и в последнем матче сезона.

Невероятные болельщики

Фанаты Ливерпуля, безусловно, считаются одними из лучших в мире. Их знаменитое "You'll never walk alone" стало хитом много лет назад. Эта песня до сих пор вызывает мурашки по коже, особенно у тех, кому посчастливилось услышать этот знаменитый гимн вживую.

Они всегда поддерживают команду, при любых обстоятельствах. Даже в том легендарном стамбульском финале именно их пение в перерыве при счете 0:3 вдохновило игроков Ливерпуля на камбэк. Среди них мало так называемых "глоров" – ведь команда в последние годы не выигрывает никаких трофеев. Мерсисайдцы – это не Барселона, Реал или Манчестер Сити, они не выигрывают титулы пачками, и поэтому болеть за них – не тренд, а зов души. Они ждут чемпионский титул Англии почти 30 лет, но продолжают верить.

Именно болельщики на Энфилде создают особую атмосферу – недаром домашний стадион является настоящей крепостью для Ливерпуля, который второй сезон подряд не проиграл ни одного матча на родной арене как в чемпионате, так и в еврокубках. Именно они своим бешеным давлением заставили дрожать ноги игроков Барселоны, которые в итоге выглядели посмешищем и не удержали домашней победы 3:0, прекратив борьбу за Кубок Лиги чемпионов.

Они стали свидетелями одних из самых больших трагедий в истории футбола – Эйзель и Хиллсборо. Некоторые из болельщиков Ливерпуля отдали жизни прямо на стадионах, поддерживая свою команду. И именно поэтому они как никто заслуживают этот трофей.

Нет никаких сомнений, что в Мадриде их будет море. Если не на стадионе, то вблизи него. Ливерпуль и его поклонники имеют уникальный шанс взять хоть крохотный реванш у Реала, отпраздновав победу в Лиге чемпионов в столице Испании на площади Сибелес, где традиционно отмечают титулы болельщики "бланкос". Согласитесь, это было бы красиво.

Тоттенхэм – Ливерпуль: статистика противостояний финалистов Лиги чемпионов 2018/19

blog_ava
ЧМ-2019 U-20: Нигерия – Украина: Петраков прислушался к критике, запас превзошел основу, а Лунин стучит в ворота Реала
02:30
1405
Теги
Главное Тоттенхэм - Ливерпуль Тоттенхэм Тоттенхэм Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов Финал Лиги чемпионов в Киеве Алиссон Алиссон Юрий Яковлев Юрген Клопп Юрген Клопп футбольные фанаты Видеоновости Статьи Роберто Фирмино Роберто Фирмино Мохамед Салах Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
7
час
:
33
мин
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук