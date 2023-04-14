Милан сумел обыграть Наполи в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. "Россонери" пытаются компенсировать провал в чемпионате большим трофеем, и ведет к нему специалист, которому удавалось почувствовать сладкий вкус этой победы.

Стефано Пиоли стал специалистом, которому удалось вывести Милан из глубокой ямы и вернуть ему былую мощь. Скудетто стал первой большой остановкой, но сейчас планы "россонери" значительно амбициознее. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR размышляет, удастся ли Пиоли вернуть Милану титул сильнейшей команды Европы.

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Самая высокая вершина в карьере игрока

Стефано Пиоли уже приходилось держать в руках кубок, который завоевывала самая лучшая команда европейского континента. Правда, это было довольно давно: футбольный мир наслаждался развитием сезона 1984/85, турнир назывался Кубок чемпионов УЕФА, а сам тренер Милана в качестве защитника защищал цвета туринского Ювентуса.

Это был первый сезон молодого Стефано, прыгнувшего из скромной Пармы в ряды гранда. Скромный в жизни, злой на поле – Трапаттони и болельщики быстро его полюбили. Все свое свободное время он проводил с родителями или девушкой Барбарой (на которой он женился и до сих пор состоит в браке), что породило насмешки о "мамином мальчике". Пиоли не обращал внимания на скептиков и выгрызал путь к своим мечтам, и совсем быстро получил шанс насладиться титулом игрока лучшей команды Европы.

Теперь Стефано пытается штурмовать эту вершину в другой роли, а делает это так же методично и с воодушевлением. Милан давно мечтает о возвращении "ушастого" кубка, и Пиоли выглядит именно тем, кому удастся воплотить мечту в реальность.

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Провал в чемпионате как преимущество

После того, как Милан возглавил Пиоли, от команды снова потребовали самых высоких результатов. Прекращение борьбы за Cкудетто задолго до завершения чемпионата было болезненным ударом, но здесь тяжело обвинять тренера – постоянно переполненный лазарет не давал ему шансов воспользоваться потенциалом своей команды.

С другой стороны, здесь можно найти и преимущества: Милан поcле возвращения игроков начал выходить на пик, в то время как другие команды редко демонстрируют свежесть сил и идей. Взять хотя бы противостояние с Наполи в чемпионате: более чем 20-очковая разница не помешала "россонери" разгромить оппонента по счету 4:0. В первом матче 1/4 финала ЛЧ Милан тоже выглядел лучше неаполитанцев, поэтому похоже, что Спалетти придется довольствоваться только триумфом в Серии А.

Надежность обороны и быстрый стиль

Возвращение в рамку ворот Майка Меньяна стало настоящим праздником для Милана и его поклонников. Француз быстро навел порядок в защите и творит чудеса на линии, заставляя нападающих соперника разочарованно хвататься за голову. Без успешной защиты успеха в великих битвах не добьешься, и именно возвращение Меньяна стало тем пазлом, без которого игра Милана сзади выглядела больше смешно, чем солидно.

Что касается атакующих действий, то всего несколько тренеров в мире не завидуют Пиоли. Диас, Леау, Жиру, Беннасер, Ориги, Ребич, Мессиас – у Стефано есть множество опций, которыми он может удивить любого соперника. Ибрагимович на матчи ЛЧ не заявлен, но его влияние и менталитет нельзя сбрасывать со счетов.

Сейчас Милан находится в прекрасной форме, а его действиями руководит специалист, которому удалось построить фантастическую команду и вернуть эмблему Милана в список мировых грандов. Победа в Лиге чемпионов была бы хорошим аккордом этой истории, ведь кто из нас не любит камбэков команд, которым мы отдали сердце еще в детстве?