Перед поединком Интера и Боруссии М в Лиге чемпионов возникла курьезная ситуция.

У форварда менхенгладбахской Боруссии Маркуса Тюрама возникли трудности при входе на миланский стадион, игрок направлялся на пресс-конференцию перед поединком с Интером.

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Местные стюарды не узнали фарнцуза, чтобы подтвердить свою персону, Маркусу пришлось "гуглить" свое имя на смартфоне. Несколько фото и ссылка на страницу Википедии убедили суровых итальянских стюардов. Эпизод сумели зафиксировать папарацци, фото сразу облетели сеть.

Напомним, Интер, Боруссия М и Реал являются соперниками Шахтера на групповом этапе ЛЧ.

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