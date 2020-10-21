Защитник миланского Интера Ашраф Хакими сдал положительный тест на печально известный COVID-19 в день поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии Менхенгладбах.

Марокканец заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

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Никаких симптомов болезни у Хакими нет. Однако, он ушел на самоизоляцию и не поможет "нерадзурри" в матче против Боруссии М. Фулбек стал очередной потерей миланцев из-за пандемии. Ранее из игры выбыли резервный кипер Раду, защитники Янг и Шкриняр, а также хавбеки Гальярдини и Наингголан.

К слову, в нынешнем сезоне Ашраф Хакими провел 4 матча в Серии А, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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